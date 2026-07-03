Синєгубов: на Харківщині оголосили евакуацію ще 60 населених пунктів

Олег Синєгубов. Фото: Олег Синєгубов/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

На Харківщині ухвалили рішення про розширення евакуаційних заходів у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації в регіоні. Йдеться про вивезення жителів із 60 населених пунктів у кількох районах області, а також запровадження обов’язкової евакуації для окремих категорій населення.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Рішення ухвалила Рада оборони Харківської області

Як зазначили в ОВА, рішення про евакуацію було ухвалене Радою оборони Харківської області. Воно стосується населених пунктів у межах Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів.

Влада пояснює такі заходи погіршенням безпекової ситуації та необхідністю захисту цивільного населення.

Де саме проводитимуть евакуацію

Згідно з ухваленим рішенням, евакуація охоплює одразу кілька громад регіону:

у Шевченківській громаді — 41 населений пункт

у Богодухівському районі — 12 населених пунктів

у Дергачівській громаді — 7 населених пунктів

Таким чином, загалом під евакуаційні заходи потрапили 60 населених пунктів області.

Окремо в Дергачівській громаді запровадили обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб для сімей із дітьми.

Рішення ухвалене через підвищені безпекові ризики та загрозу життю цивільного населення в окремих населених пунктах.

Новини.LIVE інформували, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 27 населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще 16 цивільних, серед яких четверо дітей, дістали поранення або зазнали гострої реакції на стрес.

Новини.LIVE писали, що у четвер, 2 липня, російські війська атакували автозаправну станцію в Харкові. Зокрема, удар було завдано по автомобілю, в якому перебувала сім’я з дитиною.