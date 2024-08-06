Обстріл Харкова 6 серпня — постраждало щонайменше 5 людей

Синєгубов показав наслідки ранкового удару по Харкову та розповів про постраждалих
Російські окупанти зранку 6 серпня завдали удару по центральній частині Харкова ракетою "Іскандер". Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, також пошкодження поліклініка та амбулаторія.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Які наслідки удару по Харкову
Синєгубов розповів, що близько 10:00 росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по Шевченківському районі міста.
"Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші — амбулаторно", — йдеться у повідомленні.
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Наслідки удару по Харкову зранку 6 серпня. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки удару по Харкову зранку 6 серпня. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки удару по Харкову зранку 6 серпня. Фото: t.me/synegubov
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Наслідки удару по Харкову зранку 6 серпня. Фото: t.me/synegubov
Очільник ОВА додав, що пошкоджені поліклініка, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. Наразі на місці працюють правоохоронці, аби зафіксувати черговий злочин окупантів.
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