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Синєгубов показав наслідки ранкового удару по Харкову та розповів про постраждалих

6 серпня 2024 12:56
Катерина Османська - Редактор
Обстріл Харкова 6 серпня — постраждало щонайменше 5 людей
Наслідки удару по лікарні в Харкові. Фото: t.me/synegubov
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти зранку 6 серпня завдали удару по центральній частині Харкова ракетою "Іскандер". Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, також пошкодження поліклініка та амбулаторія.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Синєгубов розповів, що близько 10:00 росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по Шевченківському районі міста. 

"Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші — амбулаторно", — йдеться у повідомленні.

  • Синєгубов показав наслідки ранкового удару по Харкову та розповів про постраждалих - фото 1
    Наслідки удару по Харкову зранку 6 серпня. Фото: t.me/synegubov
  • Синєгубов показав наслідки ранкового удару по Харкову та розповів про постраждалих - фото 2
    Наслідки удару по Харкову зранку 6 серпня. Фото: t.me/synegubov
  • Синєгубов показав наслідки ранкового удару по Харкову та розповів про постраждалих - фото 3
    Наслідки удару по Харкову зранку 6 серпня. Фото: t.me/synegubov
  • Синєгубов показав наслідки ранкового удару по Харкову та розповів про постраждалих - фото 4
    Наслідки удару по Харкову зранку 6 серпня. Фото: t.me/synegubov
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Очільник ОВА додав, що пошкоджені поліклініка, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. Наразі на місці працюють правоохоронці, аби зафіксувати черговий злочин окупантів. 

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