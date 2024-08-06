Обстріл Харкова 6 серпня — постраждало щонайменше 5 людей

Наслідки удару по лікарні в Харкові. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти зранку 6 серпня завдали удару по центральній частині Харкова ракетою "Іскандер". Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, також пошкодження поліклініка та амбулаторія.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що близько 10:00 росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по Шевченківському районі міста.

"Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші — амбулаторно", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Харкову зранку 6 серпня. Фото: t.me/synegubov

Наслідки удару по Харкову зранку 6 серпня. Фото: t.me/synegubov

Наслідки удару по Харкову зранку 6 серпня. Фото: t.me/synegubov

Наслідки удару по Харкову зранку 6 серпня. Фото: t.me/synegubov 1 / 4

Очільник ОВА додав, що пошкоджені поліклініка, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. Наразі на місці працюють правоохоронці, аби зафіксувати черговий злочин окупантів.