Обстрел Харькова 6 августа — пострадали не менее 5 человек

Синегубов показал последствия утреннего удара по Харькову и рассказал о пострадавших
Российские оккупанты утром 6 августа нанесли удар по центральной части Харькова ракетой "Искандер". В результате атаки пострадали пять человек, также повреждены поликлиника и амбулатория.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Какие последствия удара по Харькову
Обновлено 13:05. По словам спикера прокуратуры Дмитрия Чубенко, количество пострадавших в Харькове возросло до восьми человек.
"Состояние раненых — стабильное, их жизни ничего не угрожает. У них порезы, черепно-мозговые травмы, ушибы", — рассказал он.
Чубенко также добавил, что повреждены 15 многоэтажных домов, офисы, поликлиника, ВУЗ. Выбиты окна и стекла. Также имеют повреждения 25 автомобилей.
Синегубов рассказал, что около 10:00 россияне ударили ракетой "Искандер" по Шевченковскому району города.
"Медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, другие — амбулаторно", — говорится в сообщении.
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Последствия удара по Харькову утром 6 августа. Фото: t.me/synegubov
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Последствия удара по Харькову утром 6 августа. Фото: t.me/synegubov
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Последствия удара по Харькову утром 6 августа. Фото: t.me/synegubov
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Последствия удара по Харькову утром 6 августа. Фото: t.me/synegubov
Глава ОВА добавил, что повреждены поликлиника, автомобили и другая гражданская инфраструктура. Сейчас на месте работают правоохранители, чтобы зафиксировать очередное преступление оккупантов.
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