Обстрел Харькова 6 августа — пострадали не менее 5 человек

Последствия удара по больнице в Харькове. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты утром 6 августа нанесли удар по центральной части Харькова ракетой "Искандер". В результате атаки пострадали пять человек, также повреждены поликлиника и амбулатория.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обновлено 13:05. По словам спикера прокуратуры Дмитрия Чубенко, количество пострадавших в Харькове возросло до восьми человек.

"Состояние раненых — стабильное, их жизни ничего не угрожает. У них порезы, черепно-мозговые травмы, ушибы", — рассказал он.

Чубенко также добавил, что повреждены 15 многоэтажных домов, офисы, поликлиника, ВУЗ. Выбиты окна и стекла. Также имеют повреждения 25 автомобилей.

Синегубов рассказал, что около 10:00 россияне ударили ракетой "Искандер" по Шевченковскому району города.

"Медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, другие — амбулаторно", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Харькову утром 6 августа. Фото: t.me/synegubov

Последствия удара по Харькову утром 6 августа. Фото: t.me/synegubov

Последствия удара по Харькову утром 6 августа. Фото: t.me/synegubov

Последствия удара по Харькову утром 6 августа. Фото: t.me/synegubov 1/4 ​ 4

Глава ОВА добавил, что повреждены поликлиника, автомобили и другая гражданская инфраструктура. Сейчас на месте работают правоохранители, чтобы зафиксировать очередное преступление оккупантов.