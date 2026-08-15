Харків і 19 населених пунктів області атакувала Росія: наслідки

Наслідки влучання у Лозовій. Фото: Сергій Зеленський

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще 19 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, найбільше у Лозівській громаді. Руйнування зафіксовані в житловому секторі, на сільськогосподарських підприємствах та об'єктах критичної інфраструктури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, Ізюмську РВА та міського голову Лозової Сергія Зеленського.

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ХОВА

У Харкові пошкоджено багатоповерхівки

За даними Олега Синєгубова, у Харкові внаслідок російських ударів пошкоджено десять багатоквартирних житлових будинків. Гострої реакції на стрес зазнав 33-річний чоловік.

Загалом протягом доби російські війська застосували по Харківщині чотири ракети, сім керованих авіабомб, два БпЛА типу "Ланцет", три "Молнії", один FPV-дрон та ще 52 безпілотники, тип яких встановлюють.

Масований обстріл Лозівської громади

Найбільше атак на Харківщині за минулу добу зазнала Лозівська громада. За даними ОВА, у Лозовій вибухових поранень зазнали чоловіки віком 33 та 34 років. Гостру реакцію на стрес отримали 40-річна жінка та 48-річний чоловік.

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Водночас міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив про трьох постраждалих безпосередньо в Лозівській громаді та зазначив, що один із поранених перебуває у важкому стані. Його доправили до обласного медичного закладу.

"Протягом дня п'ятниці, 14 серпня, ворог масовано обстрілював Лозівську громаду. Ударів зазнали три населені пункти. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також об'єкти критичної інфраструктури", — повідомив Сергій Зеленський.

Зруйнований будинок. Фото: Сергій Зеленський

У Лозівському районі наслідки атак зафіксовані одразу в кількох населених пунктах. У Лозовій пошкоджена господарча споруда, у Батюшках — два автомобілі, у Веселому — приватний будинок. У селі Орілька пошкоджене поле з пшеницею, а в Близнюках — складська будівля.

Вигоріла вщент автівка. Фото: Ізюмська РВА

У Комарівці зруйновані будинки

Значні пошкодження зафіксовані в селі Комарівці Оскільської громади Ізюмського району. За уточненими даними районної військової адміністрації, російські війська атакували населений пункт керованими авіабомбами. Внаслідок влучань зруйновано два житлові будинки, ще 20 приватних домоволодінь та два автомобілі пошкоджено. Люди не постраждали. Через обстріл частина села залишилася без комунальних послуг. Без електропостачання перебувають 115 абонентів, без газу — 53. Профільні служби працюють над відновленням мереж.

Наслідки атаки на Харківщину. Фото: Ізюмська РВА

У селі Піски-Радьківські Борівської громади внаслідок російського обстрілу поранення отримав 60-річний чоловік. Ізюмська РВА уточнює, що населений пункт атакували з реактивної системи залпового вогню. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

Дрони влучили по підприємству

У селі Бугаївка Куньєвської громади зафіксовані три влучання російських безпілотників по сільськогосподарському підприємству. Пошкоджено складське приміщення підприємства, корівник тваринницької ферми та склад сироварні. Харківська ОВА також повідомляє про пошкодження елеватора та худоби. Люди внаслідок трьох влучань не постраждали. В Ізюмському районі російські удари також пошкодили дошкільний заклад у Балаклії.

Обстріл Богодухівського району

У Богодухівському районі наслідки атак зафіксовані в кількох населених пунктах. У Мурафі пошкоджено два складські приміщення, зерноочисну машину та 50 тонн зерна.

У Карасівці пошкоджено три приватні будинки, дві господарчі споруди та церкву. У Золочеві пошкоджень зазнали два приватні будинки, дві господарські споруди та два автомобілі.

Пошкоджений торговий центр

У Харківському районі російські удари пошкодили торговий центр у Малій Данилівці та приватний будинок у Руських Тишках. У Куп'янському районі пошкоджений приватний будинок у Великому Бурлуку. У Чугуївському районі в Шестаковому пошкоджено автомобіль, а у Водяхівці — дві будівлі та дві господарчі споруди.

Вигорілий будинок. Фото: Ізюмська РВА

Раніше Новини.LIVE писали, що РФ останнім часом посилила активність на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках. Зокрема, на лівобережжі Осколу окупанти намагаються просуватися від Піщаного в напрямку Кучерівки та Куп’янського вузла. Російські війська також намагаються розрізати український плацдарм на східному березі Осколу. Вони атакують приблизно по його центру, щоб розділити українські позиції. Водночас кількість боїв на цій ділянці помітно зросла.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов під час робочої поїздки до Кропивницького заявив про необхідність об’єднання українських громад, держави та бізнесу для відновлення країни та повернення людей. Він також наголосив на важливості підтримки переселенців, молоді та фахівців, які можуть виїхати за кордон.