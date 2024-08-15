Прокуратура оголосила підозру ексспівробітниці Харківського СІЗО

Підозрювана. Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокурор Харківської обласної прокуратури заочно висунув обвинувачення 42-річній жінці за державну зраду в умовах воєнного стану. Під час захоплення селища Козача Лопань Харківського району місцева жителька добровільно перейшла на бік ворога.

Про це повідомила пресслужба прокуратури у четвер, 15 серпня.

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Оголошення підозри зрадниці

На момент окупації жінка працювала інспектором у Харківському слідчому ізоляторі. Під час окупації вона стала "начальником відділу внутрішньої політики" в "Временной администрации освобожденных территорий Харьковского района Харьковской области".

Зрадниця займалася розселенням російських військових, брала участь у розподілі гуманітарної допомоги серед місцевих жителів і організовувала виїзд населення до РФ. Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваної в розшук.