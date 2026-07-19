Спека не відступає: прогноз погоди для Харкова на завтра
У неділю, 20 липня, Харків та область залишатимуться під впливом теплої повітряної маси. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів, слабкий вітер і спекотну погоду. Водночас у кількох районах області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Харкові 20 липня
У Харкові завтра очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14...+16 °C, удень — +29...+31 °C.
Погода у Харківській області 20 липня
По області також прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Уночі температура повітря коливатиметься від +13 до +18 °C, удень повітря прогріється до +28...+33 °C.
Ризик пожеж на Харківщині
За даними синоптиків, 20 липня погодні умови сприятимуть високій пожежній небезпеці.
- Надзвичайний рівень прогнозують у Богодухові та Золочеві.
- Високий рівень очікується у Коломаку, Лозовій, Слобожанському та Великому Бурлуці.
- У Харкові, Ізюмі та Берестині збережеться середній рівень пожежної небезпеки.
Коли зміниться погода
Уже 21 липня синоптики прогнозують зміну погодних умов. Синоптики прогнозують дощі, місцями значні, а також грози. Вітер зміниться на північно-західний, 50-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16...+21 °C, удень — +24...+29 °C.
У ніч 22 липня ще можливі короткочасні дощі, місцями утвориться туман. Вдень істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °C, удень — +22...+27 °C.
Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги. Крім цього, поруч із зоною відпочинку вже працює дитячий майданчик.
Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.
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