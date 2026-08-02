Погода у Харкові та області: прогноз на 3 серпня й тиждень

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Серпнева спека продовжує панувати на Харківщині, утримуючи сонячну та суху погоду. Опадів синоптики не передбачають, однак у нічні та ранкові години мешканцям області варто бути уважними через туман. Попереду — дедалі вищі температурні показники.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 3 серпня

У понеділок на Харківщині очікується малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці простежуватиметься слабкий туман. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 3–8 м/с (у Харкові — 5–10 м/с).

По області: вночі температура повітря становитиме +14…+19 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до спекотних +30…+35 °С.

У Харкові: нічна температура прогріється до +14…+16 °С, опадів не прогнозують, можливий слабкий туман. Вдень повітря прогріється до +30…+32 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Через тривалу відсутність опадів та високі температури ситуація з пожежною небезпекою в області залишається напруженою. Згідно з даними синоптиків, на 3 серпня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Так, у Золочеві, Богодухові та Лозовій оголошено надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки. Високий (четвертий) рівень діє для Харкова, Коломака, Слобожанського та Берестина. Середній рівень прогнозують для Великого Бурлука та Ізюма. Попри сприятливі синоптичні умови, рятувальники закликають жителів області бути вкрай обережними з вогнем на відкритих територіях.

Прогноз на 4–5 серпня

Жарка погода триматиме регіон у своїх обіймах і надалі:

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4 серпня: очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східної чверті, 3–8 м/с. Повітря вночі прогріється до +17…+22 °С, а вдень стовпчики термометрів сягнуть +30…+35 °С.

5 серпня: збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3–8 м/с. Нічна температура становитиме +17…+22 °С, а вдень температура повітря підніматиметься до по-справжньому спекотних +31…+36 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою.