У Харкові чоловік підпалив чужий автомобіль — поліція з'ясувала мотив

Автівка, яку підпалили. Фото: Нацполіція

У Харкові чоловік через ревнощі підпалив чужий автомобіль. Він зізнався про це правоохоронцям, які приїхали на місце пожежі.

Про це повідомила пресслужба Поліції Харківської області у Telegram у середу, 21 серпня.

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У Харкові правоохоронців викликали через підпал автомобіля: на місце виїжджала слідчо-оперативна група.

Поліція з'ясувала, що зловмисником є 43-річний чоловік: він зізнався, що підпалив транспортний засіб на ґрунті ревнощів.

Автівка, яку підпалили. Фото: Нацполіція

"Поліцейські виявили та вилучили рюкзак, в якому находилась пластикова пляшка з легкозаймистою речовиною. Поряд з місцем злочину також була знайдена аналогічна пляшка", — йдеться у повідомленні.

Щодо цього інциденту було відкрито кримінальне провадження про умисне знищення або пошкодження майна, чоловіка затримали.