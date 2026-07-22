Терехов: Держава має створювати умови для українських робочих рук

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Іванна Чайка редактор політичних новин

Замість того, щоб завозити в країну дешеву іноземну робочу силу, держава має інвестувати у власних громадян і створювати умови для їхнього повернення з-за кордону. Спроба закрити брак кадрів мігрантами — це небезпечний і хибний шлях.

З такою заявою під час слухань у Комітеті ВР з питань соціальної політики та прав ветеранів виступив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Заяву політика оприлюднили в соцмережах АПМГ, передає Новини.LIVE.

Терехов пояснив, чому Україна не потребує трудових мігрантів

"Коли наша Асоціація звернулась до Верховної Ради та Кабміну із закликом виважено підходити до теми залучення трудових мігрантів, ми виходили з принципового переконання: ця дискусія про те, якою Україна буде після війни. Кадровий дефіцит існує, але спроба вирішити його найпростішим способом — масовим залученням дешевої сили з-за кордону — це найбільша помилка. Насправді українських робочих рук вистачає. Не вистачає того рівня життя, у який вони хотіли б повернутися", — констатував Терехов.

Очільник АПМГ наголосив, що легкі рішення лише загальмують розвиток української економіки.

"Мігранти — це не милиця для економіки, яка розучилася ходити. Економіка, яка звикає вирішувати проблеми дешевою працею, перестає розвиватися, відкладає автоматизацію та інновації. Я проти трудових мігрантів, тому що я за українських громадян. Щоб ветеранам та біженцям, які повертаються додому, не доводилося виборювати свої робочі місця. Поки ми не створили належні умови для своїх людей, говорити про залучення дешевої сили з-за кордону — щонайменше недоречно", — підкреслив Ігор Терехов.

Як повідомляли Новини.LIVE, Ігор Терехов закликав змінити підхід держави до підтримки внутрішньо переміщених осіб, зробивши його орієнтованим передусім на потреби людей. На його переконання, для успішної адаптації переселенців необхідно забезпечити їм житло, можливості для працевлаштування й започаткування власної справи, доступ до освіти, а також сприяти їхній повноцінній інтеграції в місцеві громади.

Крім того, очільник Харкова виступив за розробку загальнодержавної програми із захисту автозаправних станцій. Він наголосив, що АЗС виконують функції критичної інфраструктури, тому мають бути обладнані укриттями за єдиними стандартами, а фінансування таких заходів повинна взяти на себе держава в межах системи цивільного захисту.