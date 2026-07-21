Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Голова Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов під час робочого візиту до Полтави провів низку зустрічей із представниками влади, бізнесу, медиками, молоддю та внутрішньо переміщеними особами. За їхніми підсумками Асоціація підготує пропозиції для Кабінету міністрів та Верховної Ради щодо бюджетної політики, підтримки підприємництва й розвитку громад. Напрацювання планують використати під час підготовки Бюджетної декларації та майбутніх законодавчих змін.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Асоціацію прифронтових міст та громад.

Терехов виступив проти запровадження ПДВ для ФОПів

Під час візиту Терехов зустрівся з начальником Полтавської обласної військової адміністрації Віталієм Дяківничем, а також із підприємцями, медичною спільнотою, молоддю та внутрішньо переміщеними особами. За його словами, головна мета таких поїздок — зібрати практичні рішення, які вже працюють у громадах, і запропонувати їх на державному рівні.

"Під час війни міста не мають виживати кожне окремо. Якщо одна громада знайшла рішення, яке рятує людей, ним потрібно ділитися. Сьогодні наше завдання — зробити так, щоб найкращі практики ставали державною політикою", — наголосив Терехов.

Окрему увагу під час зустрічей приділили бюджетній політиці. На думку міського голови Харкова, прифронтові громади потребують окремого підходу до фінансування, оскільки працюють у значно складніших умовах, ніж тилові регіони.

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Також обговорювали питання підтримки підприємництва. Терехов наголосив, що саме бізнес забезпечує робочі місця та наповнює місцеві бюджети, тому держава має створювати умови для його розвитку.

"Я вдячний кожному підприємцю, який не склав руки та продовжує працювати в Україні попри всі виклики війни. Ми маємо захистити інтереси українського бізнесу. Верховна Рада має ухвалювати рішення, які реально працюватимуть на людей", — зазначив він.

Під час спілкування з підприємцями Терехов також заявив, що виступає проти можливого запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців.

"Ми кістьми ляжемо, щоб не ввели ПДВ. Малому бізнесу це буде невигідно, адже підприємцям доведеться нести додаткові витрати. Під час війни цього робити не можна", — сказав він.

Під час зустрічі з медиками сторони обговорили кадровий дефіцит, модернізацію лікарень і рівень оплати праці.

"Медичні працівники заслуговують на зовсім інший рівень заробітних плат. Нам вдалося досягти підвищення зарплат для освітян, і ми сподіваємося, що цього вдасться досягти і для медпрацівників", — наголосив Терехов.

За результатами поїздки Асоціація прифронтових міст та громад узагальнить усі напрацьовані пропозиції та передасть їх уряду й парламенту. Вони стосуватимуться, зокрема, диференційованої бюджетної політики, підтримки малого бізнесу, розвитку соціальної сфери, забезпечення житлом і довгострокового розвитку громад.

Як писали Новини.LIVE, раніше Терехов заявив, що для подолання бідності в Україні доходи населення мають зростати швидше, ніж ціни. Він також наголосив на необхідності пріоритетного фінансування прифронтових територій та змін до бюджетної політики держави.

Також мер Харкова привітав Сергія Корецького з призначенням на посаду прем'єр-міністра України та побажав йому успіхів на новій посаді. Він висловив готовність підтримувати уряд у реалізації рішень, спрямованих на розвиток держави та громад. За словами Терехова, ефективна взаємодія центральної та місцевої влади є особливо важливою в умовах війни.