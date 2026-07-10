Терехов: Франція допоможе Харкову підготуватися до зими

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Франція допоможе Харкову підготуватися до нового опалювального сезону. Міська влада вже обговорила з французькими партнерами проєкти, які мають посилити стійкість міста в осінньо-зимовий період. За словами мера Ігоря Терехова, попередня підтримка Франції вже допомогла Харкову пережити одну зі складних зим.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив після зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Франції в Україні Гаелем Вейсьєром, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко у п'ятницю, 10 липня.

Терехов розповів про нові домовленості з Францією

Під час зустрічі сторони обговорили нові спільні проєкти, які мають допомогти місту підготуватися до чергового складного осінньо-зимового періоду. За словами Ігоря Терехова, французька підтримка, яку Харків отримував упродовж останніх років, уже довела свою ефективність, а тому співпраця продовжиться й надалі.

Міський голова зазначив, що наступна зима, найімовірніше, буде не менш складною, ніж попередні. Саме тому під час зустрічі сторони детально опрацювали проєкти, які мають зміцнити стійкість міської інфраструктури та допомогти Харкову пройти опалювальний сезон.

"І ті проєкти, які ми вже втілили, і та допомога, яка була надана Францією ще два-три роки тому, допомогли нам пережити зиму. І наступна зима теж буде важкою, і ми це чудово розуміємо. Сьогодні під час нашої зустрічі, хоч вона й мала неформальний, дружній характер, ми працювали над проєктами, які будуть втілені в життя та допоможуть нам пережити осінньо-зимовий період. І для нас це дуже важливо", — сказав Терехов.

Терехов про французьку підтримку та День взяття Бастилії

Під час зустрічі Терехов також наголосив на символічному значенні співпраці між Харковом і Францією. Він нагадав, що вже третій рік поспіль місто разом із французькими партнерами відзначає День взяття Бастилії — традицію, започатковану у перші роки повномасштабної війни як знак солідарності Франції з Харковом.

За словами мера, ця підтримка має важливе значення не лише для міської влади, а й для всіх жителів міста, яке щодня потерпає від російських атак.

"Три роки тому ми разом започаткували дуже гарну традицію — відзначати День взяття Бастилії 14 липня в місті Харкові. Тоді це було дуже символічно, адже були надзвичайно важкі часи. І вже третій рік поспіль існує така традиція. Коли збираються люди, це демонструє підтримку Франції Харкову. Для нас це дуже важливо, бо сьогодні Харків — це столиця незламності України. Сьогодні Харків вибудовує нову архітектуру безпеки Європи та світу. І для нас важливо, щоб нас підтримували", — наголосив Терехов.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Ігор Терехов закликав уряд розробити державну програму захисту автозаправних станцій, які дедалі частіше стають мішенню російських атак. Він також запропонував встановлювати біля АЗС мобільні укриття та запровадити для бізнесу пільгове кредитування і страхування воєнних ризиків.

Новини.LIVE також писали, що Ігор Терехов заявив, що сутички між цивільними та представниками ТЦК у Львові підривають довіру суспільства до держави. Він наголосив, що мобілізація має відбуватися законно, справедливо та з повагою до прав людини. На думку Терехова, держава повинна провести системні зміни в роботі територіальних центрів комплектування.