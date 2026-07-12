Терехов і Зеленський обговорили стратегічні завдання, які Україна має вирішувати вже зараз

Володимир Зеленський та Ігор Терехов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Карина Приходько Редактор

Міський голова Харкова Ігор Терехов під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленський обговорили ситуацію в Харкові та ключові виклики, які стоять перед державою в умовах війни. Значну увагу приділили питанням підтримки населення, розвитку національної економіки та зміцнення стійкості України на тлі триваючої російської агресії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Терехова.

Результати зустрічі Терехова та Зеленського

Терехов наголосив, що країна вже зараз має формувати нову модель розвитку, яка базуватиметься не на сировинній економіці, а на виробництві продукції з високою доданою вартістю, сучасних технологіях та власних інженерних рішеннях.

Він підкреслив, що одним із державних пріоритетів має стати розвиток української промисловості, машинобудування та оборонно-промислового комплексу, адже це сприятиме створенню робочих місць, збільшенню експорту та зміцненню економічної незалежності.

"Не менш важливим є перехід до нової моделі енергетики. Агресор зробив енергетичну інфраструктуру однією зі своїх головних цілей. Відповіддю має стати розвиток розподіленої генерації, енергетична автономність громад, сучасні мережі, нові технології та максимальне використання власного потенціалу", — сказав мер Харкова.

Також, за його словами, обговорювали питання соціальної політики. Міський голова висловив переконання, що одним із головних завдань держави має бути боротьба з бідністю через підвищення заробітних плат і пенсій. Після збільшення оплати праці освітян, на його думку, наступним кроком має стати осучаснення зарплат медичних працівників, рятувальників, комунальників та інших працівників бюджетної сфери.

Під час зустрічі також порушили питання підтримки внутрішньо переміщених осіб та українців, які перебувають за кордоном. Терехов наголосив, що держава має створити умови для повернення громадян, забезпечивши їх роботою, доступним житлом, якісною медициною, освітою та безпекою.

"Кожне державне рішення має працювати на мир, укріплення переговорних позицій України, зміцнення економіки, підвищення добробуту людей та повернення українців додому. Саме навколо цих пріоритетів повинна будуватися сучасна державна політика, в центрі якої стоїть людина", — підсумував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, напередодні Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні. Серед кандидатів на посаду нового прем'єр-міністра — Ігор Терехов.

Політолог Віталій Кулик вважає, що Кабінет міністрів під керівництвом Терехова міг би стати центром сили, а не формальністю. За його словами, мер Харкова давно вийшов за межі суто регіонального політика.