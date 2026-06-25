Харків отримав 47 млн євро: Терехов розповів про фінансування

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Харків залучив 47 мільйонів євро міжнародної фінансової підтримки. Кошти спрямують на підтримку ліквідності міста та модернізацію системи теплопостачання. Фінансування сформовано за участі Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського Союзу для підтримки стійкості міста.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова у четвер, 25 червня.

Терехов розповів, на що спрямують 47 млн євро для міста

Ігор Терехов повідомив, що Харків отримав новий пакет міжнародної підтримки в межах домовленостей із Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським Союзом. Загальний обсяг фінансування становить 47 мільйонів євро, які спрямовуються на посилення стійкості міста в умовах воєнного часу та підготовку до опалювального сезону.

За словами міського голови, із цієї суми 15 мільйонів євро — це кредит ЄБРР, який буде використано для екстреної підтримки ліквідності Харкова. Ще 32 мільйони євро передбачені для модернізації системи теплопостачання: 15 мільйонів становить кредит ЄБРР, а 17 мільйонів — безповоротний грант Європейського Союзу.

Окремо міська влада повідомляє про оновлення співпраці з ЮНІСЕФ. Вона охоплює безпечну освіту, охорону здоров’я, соціальну політику, захист дітей, підтримку молоді та розвиток критичної інфраструктури.

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Перед оголошенням деталей фінансування міський голова Ігор Терехов наголосив, що для Харкова ключовим є не сам процес перемовин, а конкретний результат. За його словами, саме такі домовленості дозволяють місту зберігати стабільність у складних умовах.

"Результат — єдине, що має значення. І вчора у Гданську, напередодні офіційного старту конференції Ukraine Recovery Conference, Харків отримав саме результат — 47 мільйонів євро для стійкості міста.

Для Харкова перед опалювальним сезоном це один із ключових напрямів роботи. Це дозволяє нам не лише реагувати на виклики, а й планувати подальший розвиток міської інфраструктури", — зазначив Терехов.

Також мер Харкова підкреслив важливу роль міжнародної платформи Ukraine Recovery Conference та участі Харкова у власних сайд-івентах. За його словами, це дозволяє презентувати досвід прифронтових міст на міжнародному рівні та формувати системну модель відновлення разом із партнерами.

Окремо міський голова подякував міжнародним партнерам, урядовим структурам, агентствам ООН і містам-партнерам за підтримку, наголосивши, що Харків залишається одним із ключових центрів майбутньої повоєнної відбудови України.

Скриншот повідомлення Терехова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Ігор Терехов повідомив, що російська армія відновила удари керованими авіабомбами по Харкову після тривалої перерви, атакуючи житлові райони переважно на світанку. Останні обстріли припали на Холодногірський район, де були влучання по житловій забудові та постраждали цивільні. Терехов зазначив, що ситуація із застосуванням КАБів знову стала актуальною після приблизно піврічної паузи.

Новини.LIVE також писали, що російські атаки на Харків змінюють інтенсивність і відбуваються хвилями, зокрема з повторним застосуванням керованих авіабомб. Окрім КАБів, місто регулярно атакують дрони та застосовуються комбіновані удари з різних напрямків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, зазначивши, що така тактика ворога стає більш складною та непередбачуваною.