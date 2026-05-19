Головна Харків Терехов звернувся до ВР із закликом проти залучення трудових мігрантів

Дата публікації: 19 травня 2026 13:07
Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Міський голова Харкова і голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов закликав владу не допустити масового та неконтрольованого залучення трудових мігрантів до України. На його думку, проблему дефіциту кадрів потрібно вирішувати через підтримку українців, ветеранів і переселенців, а не шляхом імпорту дешевої робочої сили.

Про це Терехов повідомив після спільного звернення з колегами з Асоціації прифронтових міст та громад до Верховної Ради, передає Новини.LIVE.

За словами мера Харкова, він категорично не підтримує ідею вирішувати кадрову кризу через масове залучення іноземних працівників.

"Я категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів Україні пропонують вирішувати найпримітивнішим шляхом — через масовий імпорт дешевої робочої сили", — заявив Терехов.

Він наголосив, що світовий досвід демократичних держав свідчить про ризики такого підходу, оскільки це може гальмувати розвиток технологій та модернізацію економіки.

На думку Терехова, залучення іноземців до українського ринку праці можливе лише у чітко контрольованому форматі — для утримання іноземних студентів, які вже адаптувалися в Україні, або для точкового залучення висококваліфікованих спеціалістів до складних інженерних та технологічних проєктів.

"Передусім роботою мають бути забезпечені громадяни України. У нас є величезний внутрішній резерв. Сотні тисяч ветеранів, які вже зараз і особливо після досягнення справедливого довготривалого миру потребуватимуть нормальних робочих місць та повноцінної реінтеграції у цивільне життя. Мільйони людей, які змушені були виїхати за кордон. Хтось взагалі серйозно оцінював український кадровий потенціал перед тим, як просувати ідею масової міграції?", — наголосив міський голова.

Окремо мер Харкова закликав державу формувати нову трудову політику, яка включатиме програми перекваліфікації, підтримку людей віком 50+, створення перших робочих місць для молоді та гарантії працевлаштування для ВПО.

Терехов також наголосив на важливості створення умов для повернення українців додому через розвиток економіки та міжнародне партнерство міст.

"За оцінками ООН, значна частина українців, які виїхали через війну, вагається щодо повернення. В таких умовах ми просто не маємо права подавати тим людям, які ще хочуть жити вдома, нищівний сигнал: "На ваше місце вже шукають інших". Як і не маємо права залишати без підтримки тих, хто лишається в Україні"", — підсумував він.

Заява Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Facebook

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Ігор Терехов заявив, що головним пріоритетом для України має залишатися повернення власних громадян, а не масове залучення іноземної робочої сили.

Також Терехов наголосив, що саме прифронтові громади сьогодні формують нову систему безпеки України та світу. За його словами, ці території щодня проходять випробування війною, демонструючи механізми стійкості, захисту та відновлення, однак потребують більшої державної підтримки для розвитку та збереження населення.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
