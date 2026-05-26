Терехов: будущее Украины — в возвращении своих людей и развитии технологий

Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Украине нужна экономика технологических решений, а не дешевых рук, государство должно за каждого своего гражданина, а не массово завозить трудовых мигрантов, которые будут вымывать деньги из нашей экономики. Зато массовый импорт работников станет ударом по мотивации украинцев возвращаться домой.

Об этом сообщает Новини.LIVE, такое убеждение высказал председатель Ассоциации прифронтовых городов Украины Игорь Терехов в своем материале для "Интерфакс-Украина".

Украине нужна экономика технологий

"В Украине есть люди. Миллионы людей. Людей, которых война выбросила из нормальной жизни. Переселенцы. Ветераны. Молодежь, которая не понимает, есть ли у нее будущее здесь. Люди старшего возраста, которых рынок труда давно списал. И вместо того, чтобы вернуть этих людей в экономику, дать им новую, или, в случае с молодежью, первую профессию, новый шанс, новую опору — мы уже начинаем говорить о массовом завозе дешевой рабочей силы. Я категорически против этого. Потому что государство не имеет права подавать своим людям сигнал: "Мы уже ищем вам замену"", — подчеркнул Терехов.

И это, убежден он, важно не только для экономики — это важно для ощущения дома. Для доверия между страной и людьми. Для того, чтобы понимать — будет ли украинец после войны видеть себя нужным в собственном государстве.

"Да, завезти дешевую рабочую силу — самое простое решение. Но простые решения очень часто становятся опасными, за которые потом расплачиваются наши дети и внуки. Потому что массовый импорт работников — это не только о рынке труда. Это о риске социальной напряженности. Об ударе по мотивации украинцев возвращаться домой. О соблазне для бизнеса не вкладываться в людей, образование, технологии и нормальные зарплаты", — отметил глава АПМГ.

Читайте также:

Он привел еще один фактор: десятилетиями украинцы работали за рубежом и присылали деньги домой. Эти деньги держали семьи, малый бизнес, целые села, а иногда и города. Если же Украина сама начнет массово завозить дешевую рабочую силу, деньги начнут утекать уже из нашей экономики. Для страны, которая будет проходить через самое большое восстановление в своей истории, это может стать очень болезненным ударом.

"Деньги, заработанные в Украине, должны работать на украинские семьи. На украинские громады. На украинское восстановление. На украинское государство. Украине нужна не экономика дешевых рук. Украине нужна экономика сильных идей и технологических решений. Именно поэтому нам нужна большая государственная программа возвращения людей: масштабная переквалификация, современное техническое образование, поддержка переселенцев, реальная реинтеграция ветеранов, программа возвращения украинцев из-за рубежа. Потому что люди возвращаются туда, где есть работа, безопасность, жилье и ощущение перспективы для своих детей", — резюмировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, ранее Игорь Терехов заявлял, что новая жилищная политика — ключ к возвращению украинцев. По его словам, это также будет утрумать кадры и запустит экономику.

Также Терехов обратился к ВР с призывом против привлечения трудовых мигрантов. По его мнению, проблему дефицита кадров нужно решать через поддержку украинцев, ветеранов и переселенцев.