Терехов назвав головні пріоритети бюджетної політики держави

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст і громад

Іванна Чайка редактор політичних новин

Асоціація прифронтових міст та громад розпочала підготовку пакета законодавчих і бюджетних ініціатив. Їх планують представити новому складу уряду та парламенту.

Про це під час засідання правління АПМГ заявив голова Асоціації Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Терехов запропонував знизити податок на прибуток для підприємств поблизу фронту

Терехов наголосив, що після оновлення уряду Асоціація має активізувати роботу над консолідованими пропозиціями від громад, адже сьогодні АПМГ об'єднує понад 300 громад.

Терехов представив три ключові напрями роботи: комплексна підтримка прифронтових громад, нова державна політика щодо внутрішньо переміщених осіб та формування спільної позиції у бюджетному процесі на 2027-2029 роки.

Щодо підтримки прифронтового бізнесу він наголосив на необхідності економічних стимулів.

"Бізнес залишає прифронтові території не через відсутність патріотизму. Він їде тоді, коли держава залишає його наодинці з війною", — зазначив очільник АМПГ.

Також він запропонував знизити ставку податку на прибуток для підприємств, які працюють на територіях бойових дій, якщо ті сплачують не менше 90% місцевих податків до бюджету громади.

Крім того, він пропонує розширити доступ до державних кредитних гарантій, підвищивши граничний річний дохід підприємств з 50 до 100 мільйонів гривень.

Щодо політики стосовно внутрішньо переміщених осіб Терехов заявив про потребу зміни вектора від адміністрування статусу до інтеграції людей у нові громади.

"Люди не повинні роками жити між "вже не вдома" і "ще не вдома". Державна політика щодо внутрішньо переміщених осіб має бути спрямована не на адміністрування статусу переселенця, а на якнайшвидше повернення людини до повноцінного життя", — підкреслив керівник АПМГ.

Серед ініціатив — єдина система супроводу ВПО з логістичними центрами, підвищення допомоги переселенцям до 4,5 тисячі гривень протягом перших шести місяців незалежно від доходу родини та додатковий механізм вступу до вишів у прифронтових містах для молоді, яка не склала НМТ.

Говорячи про бюджетний процес, Терехов заявив, що боротьба з бідністю має стати одним з головних пріоритетів поряд із фінансуванням Сил оборони. Він запропонував знизити ПДВ до 5% на продукти харчування, ліки та дитячі товари, а також підвищити мінімальну зарплату до 10 тисяч гривень і мінімальну пенсію до 6 тисяч гривень з 1 січня 2027 року.

Окрему увагу Ігор Терехов приділив безпековому фінансуванню громад, запропонувавши скасувати вимогу співфінансування проєктів для територій активних бойових дій та зменшити її до 5% для територій можливих бойових дій.

"Сила нашої Асоціації в тому, що ми представляємо весь український прифронт. Саме тому наш голос має звучати як єдина консолідована позиція сотень громад. Від цього залежить, чи збережемо ми людей, які продовжують жити та працювати біля фронту", — підсумував очільник Асоціації.

Як повідомляли Новини.LIVE, Харків став першим українським містом, яке масштабно впровадило навчання у спеціально облаштованих підземних школах та на базі метрополітену. Наразі в місті функціонують дев'ять таких освітніх просторів, а міський голова Ігор Терехов наголосив, що цей досвід є унікальним і не має аналогів у світі. Він також повідомив про плани розширення мережі: вже підготовлено до відкриття ще один підземний заклад освіти, розрахований на 1200 школярів.

Крім того, Новини.LIVE писали, що економіст Олексій Кущ схвально оцінив пропозицію Ігоря Терехова знизити ПДВ на соціально значущі продукти до 5%. За словами експерта, такий механізм дасть змогу уповільнити подорожчання продовольчих товарів, посилити купівельну спроможність громадян і стати одним із кроків у боротьбі з бідністю. Він додав, що диференційовані ставки ПДВ давно застосовуються в багатьох державах ЄС, зокрема в Польщі, де така практика вже довела свою ефективність.