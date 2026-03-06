Голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов

Прифронтові громади перебувають у зоні особливого демографічного ризику. Держава має забезпечити окремий пакет підтримки народжуваності для жителів таких регіонів.

Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ), Харківський міський голова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Терехов на голосив на важливості підтримки народжуваності

Як зазначив Терехов, торік в Україні народилося 168,7 тисяч дітей, тоді як померло 485,2 тисяч осіб. На одного новонародженого припадає приблизно три померлих. Рівень народжуваності становить близько однієї дитини на жінку при необхідних 2,1 для простого відтворення населення.

Учасники АПМГ. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

Як зауважив очільник АПМГ, у прифронтових громадах ситуація є ще складнішою. Це пов'язано з евакуацією людей, мобілізацією чоловіків, руйнуваннями будинів та постійною безпековою нестабільністю.

"Народження дитини сьогодні напряму залежить від відчуття безпеки, стабільного доходу, доступного житла, якісної медицини, відкритих шкіл і дитсадків. У прифронтових регіонах ці умови нестабільні. Тому держава має запровадити окремий демографічний пакет саме для таких територій", — наголосив Ігор Терехов.

Зустріч учасників АПМГ. Фото: Новини.LIVE/Александр Самойлов

З огляду на це, АПМГ пропонує запровадити прифронтову надбавку до виплат при народженні дитини, автоматично продовжувати допомогу матерям у громадах з високим безпековим ризиком. Також пропонують розширити трудові гарантії для матерів, зокрема право на гнучкий графік роботи та заборону звільнення без альтернативи, а також інтегрувати психологічну підтримку вагітних і матерів у систему первинної медицини.

Ігор Терехов також наголосив на необхідності реформування системи підтримки ВПО. Він запропонував створити "єдиний маршрут" для таких людей.

Крім того, міський голова Харкова запропонував ініціювати на державному рівні День ВПО. Він зауважив, що ця дата буде мати конкретну мету.