Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату
Головна Харків Буде надзвичайно важко — Терехов закликав готуватися до зими

Буде надзвичайно важко — Терехов закликав готуватися до зими

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 21:19
Терехов закликав готуватися до найважчої зими — відео
Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Міський голова Харкова та керівник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов попередив про важку зиму. Мер зазначив, що попереду на українців чекає непростий період і варто бути готовими до цього.

Про це він заявив під час зустрічі "Освіта для стійкості та перемоги: діалог прифронтових громад" у Чернігові передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Терехов про підготовку до зими

Керівник Асоціації зауважив, що російські окупанти посилюють удари по енергооб'єктам України, тож регіонам варто зосередитися на тому, щоб міста та громади були готові до зими.

"Зараз є виклик — важка зима, ми це розуміємо. Ворог обрав тактику руйнувати нам енергетику. Буде надзвичайно важко, але нам потрібно зробити так, щоб утримати свої громади, міста, і просто робити свою справу", — сказав Терехов. 

Нагадаємо, раніше міський голова повідомив, що лише за декілька днів ворог знищив дві підстанції, які живили значну частину Харкова. У зв'язку з такими атаками ворога, на думку мера, прийдешня зима стане найважчою для міста.

А також Терехов розповів, як Харків готується до зимового сезону, не зважаючи на постійні обстріли з боку Росії.

Харків зима Ігор Терехов війна в Україні енергетика
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
