Терехов: До відновлення України мають долучитися ЄБРР та ЄІБ

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ґвара

Україні потрібна комплексна програма національного відновлення. Вона має визначити обсяги фінансування від держави, бізнесу та міжнародних партнерів.

Таку думку висловив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Новини.LIVE.

Терехов: план відновлення має чітко визначати джерела фінансування

"Нам потрібна комплексна програма національного відновлення. Я чудово розумію, що зараз йде війна, але вже сьогодні потрібно, щоб був план конкретних дій, який визначить яке житло ми будуємо, які робочі місця ми створюємо, яка спеціалізація міст у нас буде", — зазначив Терехов.

На переконання очільника АПМГ, такий план не повинен обмежуватися лише ремонтом та поверненням в експлуатацію об'єктів радянської епохи.

"План має бути системний, розроблений і затверджений на державному рівні. І я дуже хочу, щоб він передбачав не тільки ремонт і повернення в експлуатацію того, що було у нас ще з часів Радянського Союзу. Сьогодні країна потребує зовсім іншого", — підкреслив він.

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За словами Терехова, план відновлення має бути інноваційним і чітко визначати джерела фінансування.

"Наш план відновлення має бути інноваційним. Він має містити конкретні підходи і проєкти та чітко визначати, яке потрібне фінансування від держави, яке потрібне фінансування від державних інституцій, від підприємців, бо вони будуть теж учасниками програм відновлення і розвитку. Він має визначати обсяги фінансування, які ми маємо залучити від наших міжнародних партнерів", — розповів очільник Асоціації.

Окремо він назвав міжнародних партнерів, які готові долучитися до фінансування відновлення.

"Я маю на увазі такі світові банки як ЄБРР, ЄІБ, бо вони зараз з нами тісно співпрацюють і дуже велику увагу приділяють питанням українського відновлення. Тобто сьогодні дуже багато складових, і потрібно сьогодні вже цим займатися, бо інакше ми просто втратимо людей", — підсумував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, раніше Терехов заявляв, що державна політика підтримки внутрішньо переміщених осіб має будуватися навколо потреб людини, а не окремих процедур. На його думку, ключовими напрямами повинні стати забезпечення житлом, працевлаштування, підтримка підприємництва, доступ до освіти та інтеграція переселенців у життя громад.

Також Терехов заявляв, що Україні необхідна державна програма безпеки автозаправних станцій, яка передбачатиме будівництво укриттів та чіткі правила їх облаштування. За його словами, АЗС є об'єктами критичної інфраструктури, однак сьогодні не мають єдиного державного підходу до забезпечення безпеки працівників і відвідувачів. Мер Харкова також наголосив, що відповідна програма має фінансуватися на державному рівні та стати частиною загальної системи цивільного захисту.