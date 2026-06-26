Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов обговорив у Гданську енергетичну підтримку Харкова

Терехов обговорив у Гданську енергетичну підтримку Харкова

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 13:05
Ігор Терехов обговорив енергетичну підтримку Харкова на URC 2026
Ігор Терехов та Артур Лорковський. Фото: Харківська міська рада

Харків залишається пріоритетним партнером для Секретаріату Енергетичного співтовариства, який уже передав місту обладнання на суму 20 млн євро. Нові кроки щодо забезпечення енергостійкості міста обговорили Ігор Терехов та Артур Лорковський на зустрічі у Гданську.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради, передає Новини.LIVE.

Харків отримав 20 млн євро підтримки від партнерів на енергетику

У межах міжнародної конференції URC 2026, що проходить у Гданську, мер Харкова Ігор Терехов провів робочу зустріч із представниками Секретаріату Енергетичного співтовариства. Делегацію донорів очолив директор структури Артур Лорковський. Основною темою переговорів стало забезпечення енергетичної стійкості Харкова, підготовка до прийдешнього опалювального сезону, а також питання пошуку додаткових фінансових ресурсів для потреб міста.

Представники Секретаріату підкреслили, що Харків та область продовжують відігравати роль ключових партнерів у рамках реалізації програм допомоги. Як зазначили донори, вони вже передали місту різноманітного обладнання на загальну суму 20 мільйонів євро.

Ігор Терехов висловив вдячність міжнародним партнерам за системну підтримку, наголосивши, що саме завдяки отриманню генераційних потужностей та спеціального обладнання Харків зміг успішно пройти попередній, надзвичайно складний зимовий період.

Читайте також:

"Ми щодня маємо руйнації і стикаємося з новими викликами. Але місто працює, люди повертаються, і ми зобов’язані забезпечити їм тепло, воду, світло та нормальні умови для життя. Саме тому підтримка партнерів для нас сьогодні має вирішальне значення", — зазначив Ігор Терехов.

Харків зміцнює свою енергетичну безпеку завдяки поглибленню співпраці з ЄБРР та ЄС. 25 червня міська влада оголосила про залучення 47 млн євро зовнішньої допомоги, з якої 32 млн євро будуть спрямовані на модернізацію теплопостачання. Отримані кошти, що включають кредитні лінії та 17 млн євро безповоротного гранту, дозволять місту не лише пройти наступний опалювальний сезон, а й системно оновити мережі, які стали мішенню для ворога.

А 6 червня під час візиту до Рівного мер наголосив, що вдосконалення проєкту "енергетичного острова" є першочерговим завданням, адже саме завдяки йому Харків уникнув блекаутів минулої зими. Місто вже інвестувало у підготовку 500 млн гривень власних коштів, а тепер, із залученням міжнародного капіталу, темпи робіт суттєво пришвидшаться.

Харків Ігор Терехов грошова допомога
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації