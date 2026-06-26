Ігор Терехов обговорив енергетичну підтримку Харкова на URC 2026

Ігор Терехов та Артур Лорковський. Фото: Харківська міська рада

Харків залишається пріоритетним партнером для Секретаріату Енергетичного співтовариства, який уже передав місту обладнання на суму 20 млн євро. Нові кроки щодо забезпечення енергостійкості міста обговорили Ігор Терехов та Артур Лорковський на зустрічі у Гданську.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради, передає Новини.LIVE.

Харків отримав 20 млн євро підтримки від партнерів на енергетику

У межах міжнародної конференції URC 2026, що проходить у Гданську, мер Харкова Ігор Терехов провів робочу зустріч із представниками Секретаріату Енергетичного співтовариства. Делегацію донорів очолив директор структури Артур Лорковський. Основною темою переговорів стало забезпечення енергетичної стійкості Харкова, підготовка до прийдешнього опалювального сезону, а також питання пошуку додаткових фінансових ресурсів для потреб міста.

Представники Секретаріату підкреслили, що Харків та область продовжують відігравати роль ключових партнерів у рамках реалізації програм допомоги. Як зазначили донори, вони вже передали місту різноманітного обладнання на загальну суму 20 мільйонів євро.

Ігор Терехов висловив вдячність міжнародним партнерам за системну підтримку, наголосивши, що саме завдяки отриманню генераційних потужностей та спеціального обладнання Харків зміг успішно пройти попередній, надзвичайно складний зимовий період.

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"Ми щодня маємо руйнації і стикаємося з новими викликами. Але місто працює, люди повертаються, і ми зобов’язані забезпечити їм тепло, воду, світло та нормальні умови для життя. Саме тому підтримка партнерів для нас сьогодні має вирішальне значення", — зазначив Ігор Терехов.

Харків зміцнює свою енергетичну безпеку завдяки поглибленню співпраці з ЄБРР та ЄС. 25 червня міська влада оголосила про залучення 47 млн євро зовнішньої допомоги, з якої 32 млн євро будуть спрямовані на модернізацію теплопостачання. Отримані кошти, що включають кредитні лінії та 17 млн євро безповоротного гранту, дозволять місту не лише пройти наступний опалювальний сезон, а й системно оновити мережі, які стали мішенню для ворога.

А 6 червня під час візиту до Рівного мер наголосив, що вдосконалення проєкту "енергетичного острова" є першочерговим завданням, адже саме завдяки йому Харків уникнув блекаутів минулої зими. Місто вже інвестувало у підготовку 500 млн гривень власних коштів, а тепер, із залученням міжнародного капіталу, темпи робіт суттєво пришвидшаться.