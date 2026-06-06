Терехов: Енергетичний острів для Харкова допоміг пройти зиму

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що завдяки енергетичному острову місту вдалося пережити минулу зиму, попри це проєкт продовжують удосконалювати. Також на наступний опалювальний сезон виділили щонайменше 500 мільйонів гривень.

Про це Ігор Терехов розповів в коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці під час візиту до Рівного.

Як Харків готується до опалювального сезону 2026-2027

"Перш все, я хочу сказати, що енергетичний острів дуже гарно відпрацював під час минулої зими, завдяки тому, що він був частково побудований. Бо це не на один рік робота, причому титанічна робота. Завдяки тому, що ми вистояли минулу зиму, ми продовжуємо працювати, продовжуємо удосконалювати цей проєкт", — розповів Терехов.

За його словами, обладнання для енергетичного острова замовляють за кордоном, оскільки власного виробництва в Україні нема.

Водночас мер Харкова наголосив, що місто виділяє величезні кошти на підготовку до наступного опалювального сезону, зокрема, залучають кошти міжнародних партнерів та кредитні ресурси. Наразі відомо про виділення 500 млн грн.

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"Набагато більше [залучаємо коштів. — Ред.], насправді. 500 мільйонів — це тільки капля в морі", — пояснив Терехов.

Новини.LIVE повідомляли з посилання на заяву Ігоря Терехова в ефірі "Ми-Україна", що Харків є прихистком для переселенців із прифронтових та окупованих територій. Попри те, що місто постійно обстрілює Росія, воно не припиняє допомагати людям.

Також Терехов підсумував наслідки російських атак регіону за травень 2026 року. Згідно з оприлюдненою інформацією, за місяць РФ атакувала 98 разів дронами-камікадзе, ракетами та іншими цілями, постраждали 88 людей, серед яких — 15 дітей, один загиблий, повітряна тривога тривала більш як 16 діб.