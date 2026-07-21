Терехов: Окрім фінансування ЗСУ, пріоритетом бюджету має стати боротьба з бідністю

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст і громад

Іванна Чайка редактор політичних новин

Людина, яка працює, не повинна жити від зарплати до зарплати, а пенсіонер – обирати між харчуванням і ліками. На цьому наголосив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Він додав, що окрім фінансування Збройних Сил, головним пріоритетом бюджету має стати боротьба з бідністю.

Пропозиції щодо формування бюджетної політики на наступний рік Терехов озвучив під час спільного засідання міжфракційних депутатських об’єднань Верховної Ради України "Прифронтові території" та "ВПО України", передає Новини.LIVE.

Терехов виступив із ініціативою суттєвого підвищення зарплат та пенсій

Терехов, зокрема, виступив із ініціативою суттєвого підвищення зарплат та пенсій уже з початку нового року.

"Людина, яка працює, не повинна жити від зарплати до зарплати, а пенсіонер – обирати між харчуванням і ліками. Тому у нас є пропозиція з 1 січня 2027 року підвищити мінімальну заробітну плату до 10 тисяч гривень. Це збільшить дохід людей, надходження до Пенсійного фонду та створить ресурс для паралельного підвищення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень", – заявив він.

Як писали Новини.LIVE, міський голова Харкова привітав Сергія Корецького з призначенням очільником уряду. Терехов побажав йому успішної роботи та запевнив, що Харків готовий співпрацювати з Кабінетом міністрів у втіленні рішень, необхідних для розвитку країни й громад. Він також підкреслив, що в умовах повномасштабної війни злагоджена співпраця між центральною та місцевою владою має вирішальне значення.

Крім того, Терехов наголошував на необхідності перегляду державної бюджетної політики. На його думку, для скорочення рівня бідності зарплати й інші доходи українців мають зростати випереджаючими темпами порівняно з інфляцією, а прифронтові громади повинні отримати пріоритетну фінансову підтримку.