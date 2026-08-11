Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов: підземні школи Харкова влітку слугують таборами для дітей

Терехов: підземні школи Харкова влітку слугують таборами для дітей

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 00:54
Терехов розповів, як працюють підземні школи влітку
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст і громад

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що підземні школи міста влітку не простоюють. В цей період ці об'єкти дають дітям можливість бути у шкільних таборах.

Про це мер та очільник Асоціації прифронтових міст та громад сказав в коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

Як у підземних школах Харкова організували освітньо-розвивальні центри

"Було би несправедливо і неправильно, щоб ці школи, ці простори, які ми побудували, простоювали. Вони дуже зручні для дітей, і ми зробили так, щоб діти мали можливість бути в так званих шкільних таборах", — заявив мер Харкова.

Він додав, що під час канікул у підземних школах звичайного навчального процесу немає. Влада свідомо відмовилася від традиційних уроків.

Також Терехов наголосив на безпеці у таких таборах. Зокрема коли дитина знаходиться в захищеному просторов, тоді батькам не потрібно постійно хвилюватися через повітряні тривоги.

Читайте також:

Окрім того, харчування дітей у цих літніх центрах повністю безкоштовне. Гроші на це виділяються із міського бюджету.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Ігор Терехов заявив, що місто передало АЗС захисні сітки. На практиці такий підхід вже врятував АЗС від ворожого безпілотника.

Також ми писали, що за словами Терехова, головною умовою повернення українців додому є настання довготривалого в справедливого миру.

школи Харків Ігор Терехов
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації