Терехов: підземні школи Харкова влітку слугують таборами для дітей

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст і громад

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що підземні школи міста влітку не простоюють. В цей період ці об'єкти дають дітям можливість бути у шкільних таборах.

Про це мер та очільник Асоціації прифронтових міст та громад сказав в коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

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"Було би несправедливо і неправильно, щоб ці школи, ці простори, які ми побудували, простоювали. Вони дуже зручні для дітей, і ми зробили так, щоб діти мали можливість бути в так званих шкільних таборах", — заявив мер Харкова.

Він додав, що під час канікул у підземних школах звичайного навчального процесу немає. Влада свідомо відмовилася від традиційних уроків.

Також Терехов наголосив на безпеці у таких таборах. Зокрема коли дитина знаходиться в захищеному просторов, тоді батькам не потрібно постійно хвилюватися через повітряні тривоги.

Окрім того, харчування дітей у цих літніх центрах повністю безкоштовне. Гроші на це виділяються із міського бюджету.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Ігор Терехов заявив, що місто передало АЗС захисні сітки. На практиці такий підхід вже врятував АЗС від ворожого безпілотника.

Також ми писали, що за словами Терехова, головною умовою повернення українців додому є настання довготривалого в справедливого миру.