Головна Харків Терехов подякував усім, хто доклався до відтермінування ПДВ для ФОП

Терехов подякував усім, хто доклався до відтермінування ПДВ для ФОП

Дата публікації: 20 квітня 2026 20:22
Ігор Терехов. Фото: t.me/apmg_ua

Голова Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ) Ігор Терехов назвав відтермінування введення податку на додану вартість для ФОП спільною перемогою людей, малого бізнесу та громад і подякував за докладені зусилля усім, хто доклався до цього.

Про це Ігор Терехов написав у Telegram у понеділок, 20 квітня, передає Новини.LIVE.

На його переконання, рішення відтермінувати запровадження ПДВ для ФОП правильне, тому що людяне. Адже завдання держави під час війни — давати надійну опору людям. Натомість впроваджувати ПДВ для малих підприємців зараз — те ж саме, що вибити у мільйонів українських сімей землю з-під ніг.

"ФОП — це не просто суб’єкт економічної діяльності. За цією абревіатурою стоїть конкретна людина, яка працює в умовах війни, забезпечує свою родину, створює робочі місця, тримає економіку своїх громад і країни в цілому", — підкреслив Ігор Терехов.

Він впевнений: те, що уряду вдалося домовитися з МВФ про щонайменше відтермінування цього рішення — це важливий результат.

"Це наша спільна перемога — людей, малого бізнесу та громад. Усіх, хто послідовно відстоював цю позицію. Хочу подякувати учасникам Асоціації прифронтових міст і громад та нашим партнерам — за принциповість і максимальне залучення у цей процес. Обʼєднання наших зусиль вкотре дало результат, якого чекали люди. Дякую уряду, який почув аргументи громад і бізнесу", — заявив голова АПМГ.

Водночас він додав, що це питання, хоч і відкладене, все ж залишається на порядку денному.

"Наша позиція незмінна: держава має підтримувати підприємців, а не посилювати податкове навантаження, особливо під час війни. Малий і середній бізнес — це основа економічної стійкості країни та питання виживання для її прифронтових територій. Тому ми й надалі будемо відстоювати підхід, в центрі якого людина, та працювати над рішеннями, які дають можливість підприємництву працювати, розвиватися і залишатися в Україні", — завершив Ігор Терехов.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Терехов розкритикував пропозиції щодо залучення мігрантів як способу подолання демографічної проблеми в Україні. Він підкреслив, що відновлення держави має ґрунтуватися на поверненні українців.

Раніше Терехов зазначив, що безкоштовний проїзд у метро відповідає нинішнім реаліям. Він наголосив, що під час повітряних тривог, коли метрополітен виконує функцію укриття, стягувати плату з пасажирів недоречно.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
