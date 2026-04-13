Терехов заявив, що безкоштовний проїзд є вимогою часу

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Facebook/ihor.terekhov

Мер міста та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов заявив, що безоплатний проїзд у метро є вимогою сьогоднішнього часу. За його словами, не можна брати гроші з людей, які користуються метрополітеном як основним укриттям під час повітряних тривог.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву Терехова.

Терехов про важливість безкоштовного проїзду у Харкові

За словами міського голови, попри фінансове навантаження Харків продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у метрополітені для громадян. Водночас Терехов зауважив, що місту потрібно, аби держава підставила плече.

"Що таке для міста Харкова безкоштовний проїзд? Це вимога часу, це підтримка людей. Тільки барига може брати кошти з людей, які користуються метрополітеном як основним укриттям. І я хочу поставити крапку на цьому питанні", — наголосив мер міста.

Терехов зауважив, що безкоштовний проїзд у метрополітені в Харкові діятиме й надалі. Це вимога часу та безпосередня підтримка для людей.

"А держава повинна, якщо казати відверто, компенсувати ці витрати. Але ж ми сьогодні все це компенсуємо за рахунок міського бюджету. І це наша зона відповідальності перш за все перед людьми. І це наш внесок у національну стійкість", — додав мер Харкова.

