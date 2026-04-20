Терехов поблагодарил всех, кто приложился к отсрочке НДС для ФЛП

Игорь Терехов. Фото: t.me/apmg_ua

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГГ) Игорь Терехов назвал отсрочку введения налога на добавленную стоимость для ФЛП общей победой людей, малого бизнеса и громад и поблагодарил за приложенные усилия всех, кто приложил к этому усилия.

Об этом Игорь Терехов написал в Telegram в понедельник, 20 апреля, передает Новини.LIVE.

Отсрочка введения налога на добавленную стоимость для ФЛП

По его убеждению, решение отсрочить введение НДС для ФЛП правильное, потому что человечное. Ведь задача государства во время войны — давать надежную опору людям. Зато внедрять НДС для малых предпринимателей сейчас — то же самое, что выбить у миллионов украинских семей землю из-под ног.

"ФЛП — это не просто субъект экономической деятельности. За этой аббревиатурой стоит конкретный человек, который работает в условиях войны, обеспечивает свою семью, создает рабочие места, держит экономику своих громад и страны в целом", — подчеркнул Игорь Терехов.

Он уверен: то, что правительству удалось договориться с МВФ о как минимум отсрочке этого решения — это важный результат.

"Это наша общая победа — людей, малого бизнеса и общин. Всех, кто последовательно отстаивал эту позицию. Хочу поблагодарить участников Ассоциации прифронтовых городов и громад и наших партнеров — за принципиальность и максимальное вовлечение в этот процесс. Объединение наших усилий в очередной раз дало результат, которого ждали люди. Спасибо правительству, которое услышало аргументы громад и бизнеса", — заявил глава АПГГ.

В то же время он добавил, что этот вопрос, хоть и отложенный, все же остается на повестке дня.

"Наша позиция неизменна: государство должно поддерживать предпринимателей, а не усиливать налоговую нагрузку, особенно во время войны. Малый и средний бизнес — это основа экономической устойчивости страны и вопрос выживания для ее прифронтовых территорий. Поэтому мы и в дальнейшем будем отстаивать подход, в центре которого человек, и работать над решениями, которые дают возможность предпринимательству работать, развиваться и оставаться в Украине", — завершил Игорь Терехов.

