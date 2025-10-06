Відео
Україна
Головна Харків Терехов пояснив, чому ця зима буде найважчою для Харкова

Терехов пояснив, чому ця зима буде найважчою для Харкова

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 16:40
Як Харків готується до опалювального сезону - дані Терехова
Ігор Терехов. Фото: Ґвара Медіа

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що останні російські удари по енергетичній інфраструктурі міста стали одними з найпотужніших за весь час війни. За кілька днів ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили значну частину Харкова.

Про це Терехов написав у Telegram у понеділок, 6 жовтня.

Читайте також:
Терехов пояснив, чому ця зима буде найважчою для Харкова - фото 1
Пост Терехова. Фото: скриншот

Харків готується до опалювального сезону

Це, за словами очільника міста, завдало серйозного удару по потужностях АТ "Харківобленерго" та стало ще одним свідченням того, що прийдешня зима буде найважчою для міста з початку повномасштабного вторгнення.

Попри масштаб руйнувань, енергетикам та комунальним службам вдалося оперативно стабілізувати ситуацію. Якщо ще вночі без світла залишалося близько 22 тисяч абонентів, то вже станом на сьогодні — близько 3,5 тисячі.

Таких результатів досягнуто завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад "Обленерго" та міських комунальників, які спільно працюють над забезпеченням харків’ян електроенергією та комунальними послугами.

Терехов підкреслив, що ресурси міста, енергетичних компаній та державної енергосистеми обмежені, а Росія не припиняє терористичних атак. Будь-якої миті можливі нові удари, які можуть зруйнувати об’єкти, що відновлювалися місяцями.

"Ми повинні бути готовими до всього. Після кожного обстрілу ми ремонтуємо котельні, лагодимо тепломережі, водогін, відновлюємо генерацію. І будемо робити це стільки, скільки потрібно, щоб у домівках харків’ян було світло, тепло й вода. Харків житиме, працюватиме й залишатиметься сильним", — наголосив міський голова.

Нагадаємо, що окупанти вдарили по Харкову різними типами ударних БпЛА у ніч на 6 жовтня. Під удар потрапила цивільна інфраструктура. 

А ввечері 5 жовтня росіяни також завдали масштабного удару по Харкову.

опалювальний сезон Харків зима Ігор Терехов енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
