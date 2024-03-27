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Терехов повідомляє про одного загиблого у Харкові

27 березня 2024 16:37
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Терехов повідомляє про одного загиблого у Харкові
Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Ґвара Медіа
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На цю хвилину відомо про одного загиблого в наслідок обстрілу Харкова. Ще шестеро поранені, двоє у важкому стані. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Наслідки обстрілу Харкова 

Внаслідок обстрілу сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки. Також постраждав інститут невідкладної хірургії. 

Терехов повідомляє про одного загиблого у Харкові - фото 1
Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою. 

Також ми писали про те, вночі у середу, 27 березня, збройні сили РФ вчергове завдали ударів по Куп'янську.

Харків
обстріли
Ігор Терехов
поранення
загиблі

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