Терехов повідомляє про одного загиблого у Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Ґвара Медіа

На цю хвилину відомо про одного загиблого в наслідок обстрілу Харкова. Ще шестеро поранені, двоє у важкому стані.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Внаслідок обстрілу сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки. Також постраждав інститут невідкладної хірургії.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.

Також ми писали про те, вночі у середу, 27 березня, збройні сили РФ вчергове завдали ударів по Куп'янську.