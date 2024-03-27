Терехов повідомляє про одного загиблого у Харкові
27 березня 2024 16:37
Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Ґвара Медіа
На цю хвилину відомо про одного загиблого в наслідок обстрілу Харкова. Ще шестеро поранені, двоє у важкому стані.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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Внаслідок обстрілу сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки. Також постраждав інститут невідкладної хірургії.
Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.
Також ми писали про те, вночі у середу, 27 березня, збройні сили РФ вчергове завдали ударів по Куп'янську.
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