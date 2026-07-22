Терехов проти залучення трудових мігрантів: пріоритет українцям

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Іванна Чайка редактор політичних новин

Залучення іноземної робочої сили під час та після війни має залишатися під суворим контролем держави, а пріоритет у працевлаштуванні — надаватися українським громадянам. Трудові мігранти можуть вкрасти в українців робочі місця.

Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час слухань у Комітеті з питань соціальної політики та прав ветеранів. Заяву політика оприлюднили в соцмережах АПМГ, передає Новини.LIVE.

Терехов вважає допустимим працевлаштування лише студентів-іноземців

"Я категорично проти трудових мігрантів, бо вони вкрадуть у нас робочі місця. Сьогодні наші хлопці та дівчата боронять нашу землю, захищають нас — і потім не матимуть робочих місць", — заявив Ігор Терехов.

Він також уточнив, за яких умов вважає залучення іноземців прийнятним.

"Давайте відверто казати. Сьогодні, на мій погляд, якщо у нас така ситуація склалася — я за те, щоб були залучені студенти-іноземці, яких ми б навчали та залучали валютні кошти для держави. Але я категорично проти трудових мігрантів, бо вони вкрадуть у нас робочі місця. А сьогодні наші хлопці та дівчата боронять нашу землю, захищають нас і безпекову ситуацію в Європі — і потім не матимуть робочих місць. Це, на мій погляд, недоречно", — наголосив очільник АМПГ.

Як писали Новини.LIVE, раніше Ігор Терехов повідомив, що Асоціація прифронтових міст і громад готує пропозиції для Верховної Ради та уряду щодо додаткової підтримки територій, які потерпають від війни. За його словами, основна мета — зібрати ефективні рішення, які вже працюють у громадах, і винести їх на державний рівень. Ініціативи стосуватимуться фінансової підтримки, економічної стійкості та розвитку прифронтових регіонів.

Також мер Харкова заявив, що поряд із фінансуванням Сил оборони одним із ключових пріоритетів державного бюджету має стати боротьба з бідністю. На його думку, для цього необхідно забезпечити зростання доходів українців темпами, які випереджатимуть інфляцію, а також приділити особливу увагу підтримці прифронтових громад.