У Харкові зафіксували влучання у багатоповерхівку: деталі

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У Київському районі Харкова зафіксували чергове влучання у багатоквартирний житловий будинок. Наразі інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюється.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

У Харкові уточнюють наслідки удару по будинку

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ще одне влучання у багатоквартирний будинок у Київському районі міста.

"Ще одне влучання у багатоквартирний будинок у Київському районі. Деталі уточнюємо", — зазначив міський голова.

Наразі відповідні служби встановлюють масштаби пошкоджень та перевіряють інформацію щодо можливих наслідків атаки.

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