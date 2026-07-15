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Головна Харків Терехов: росіяни знову вдарили по багатоквартирному будинку в Харкові

Терехов: росіяни знову вдарили по багатоквартирному будинку в Харкові

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 14:47
У Харкові зафіксували влучання у багатоповерхівку: деталі
Термінова новина

У Київському районі Харкова зафіксували чергове влучання у багатоквартирний житловий будинок. Наразі інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюється.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

У Харкові уточнюють наслідки удару по будинку

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ще одне влучання у багатоквартирний будинок у Київському районі міста.

"Ще одне влучання у багатоквартирний будинок у Київському районі. Деталі уточнюємо", — зазначив міський голова.

Наразі відповідні служби встановлюють масштаби пошкоджень та перевіряють інформацію щодо можливих наслідків атаки.

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Інформація про тип озброєння, яким було завдано удару, а також про наявність постраждалих уточнюється. Новина доповнюється...

Терехов: росіяни знову вдарили по багатоквартирному будинку в Харкові - фото 1
Заява Терехова. Скріншот: Telegram

Харків Ігор Терехов війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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