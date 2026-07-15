В Харькове зафиксировали попадание в многоэтажное здание: подробности

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В Киевском районе Харькова зафиксирован очередной обстрел многоквартирного жилого дома. В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки и возможных пострадавших.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

В Харькове уточняют последствия удара по дому

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном попадании в многоквартирный дом в Киевском районе города.

"Еще одно попадание в многоквартирный дом в Киевском районе. Детали уточняем", — отметил мэр.

В настоящее время соответствующие службы устанавливают масштабы повреждений и проверяют информацию о возможных последствиях атаки.

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