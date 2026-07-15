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Главная Харьков Терехов: россияне вновь нанесли удар по многоквартирному дому в Харькове

Терехов: россияне вновь нанесли удар по многоквартирному дому в Харькове

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 14:47
В Харькове зафиксировали попадание в многоэтажное здание: подробности
Срочная новость

В Киевском районе Харькова зафиксирован очередной обстрел многоквартирного жилого дома. В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки и возможных пострадавших.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

В Харькове уточняют последствия удара по дому

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном попадании в многоквартирный дом в Киевском районе города.

"Еще одно попадание в многоквартирный дом в Киевском районе. Детали уточняем", — отметил мэр.

В настоящее время соответствующие службы устанавливают масштабы повреждений и проверяют информацию о возможных последствиях атаки.

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Заявление Терехова. Скриншот: Telegram

Харьков Игорь Терехов война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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