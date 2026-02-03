Відео
Головна Харків Терехов "розніс" народних депутатів за зрив роботи Верховної Ради

Терехов "розніс" народних депутатів за зрив роботи Верховної Ради

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 17:26
Терехов “розніс” народних депутатів за зрив роботи ВР
Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ) Ігор Терехов розкритикував народних депутатів, які сьогодні не змогли зібратися й налагодити роботу Верховної Ради.

Про це він повідомив у Telegram у вівторок, 3 лютого.

Терехов "розніс" депутатів

За його словами, парламент, який у воєнних умовах і під час енергетичних шоків мав би працювати без пауз і з максимальною відповідальністю, фактично паралізований. Окремі народні депутати досі не можуть повернутися до виконання своїх обов’язків після тривалої перерви, що виглядає особливо дисонансно з реальністю, в якій живе країна.

"Сьогодні Верховна Рада мала розглядати надважливий пакет законів. Зокрема — щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання, відновлення платоспроможності державних енергетичних підприємств, реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку альтернативної енергетики. Йдеться про сферу, яка зараз перебуває під найсильнішими ударами ворога і є критично важливою для національної безпеки та життя громадян. Але через відсутність кворуму робота парламенту зірвана", — обурився голова АПМГ.

З цього приводу він звернувся до всіх народних депутатів — від влади й опозиції, фракційних та позафракційних.

"Те, що ви сьогодні не виконуєте свою роботу, — це неповага до суспільства і до українського народу, який надав вам мандат довіри, обрав вас своїми представниками і доручив захищати та забезпечувати його інтереси. Не ігноруйте людей — повертайтеся до відповідальної та продуктивної праці. Нагадую: країна перебуває у стані жорстокої війни. Це не час для політичних ігор, інтриг і особистих амбіцій. Коли країна мерзне — парламент не має права "відпочивати". Коли люди без світла й тепла — влада не має права бути відсутньою. Війна не ставиться на паузу. Відповідальність — теж. І цього суспільство не забуде", — констатував Ігор Терехов.

Нагадаємо, що нещодавно міський голова Харкова закликав не підіймати тарифи на комунальні послуги під час війни.

Також Терехов закликав втілювати в Україні доступні житлові програми.

Верховна Рада Харків сфера енергетики Ігор Терехов народні депутати
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
