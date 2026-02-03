Терехов "разнес" народных депутатов за срыв работы ВР

Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) Игорь Терехов раскритиковал народных депутатов, которые сегодня не смогли собраться и наладить работу Верховной Рады.

Об этом он сообщил в Telegram во вторник, 3 февраля.

Реклама

Читайте также:

Терехов "разнес" депутатов

По его словам, парламент, который в военных условиях и во время энергетических шоков должен был бы работать без пауз и с максимальной ответственностью, фактически парализован. Отдельные народные депутаты до сих пор не могут вернуться к выполнению своих обязанностей после длительного перерыва, что выглядит особенно диссонансно с реальностью, в которой живет страна.

"Сегодня Верховная Рада должна была рассматривать важнейший пакет законов. В частности — по поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения, восстановления платежеспособности государственных энергетических предприятий, реализации инфраструктурных проектов и развития альтернативной энергетики. Речь идет о сфере, которая сейчас находится под сильнейшими ударами врага и является критически важной для национальной безопасности и жизни граждан. Но из-за отсутствия кворума работа парламента сорвана", — возмутился глава АПМГ.

По этому поводу он обратился ко всем народным депутатам — от власти и оппозиции, фракционных и внефракционных.

"То, что вы сегодня не выполняете свою работу, — это неуважение к обществу и к украинскому народу, который предоставил вам мандат доверия, избрал вас своими представителями и поручил защищать и обеспечивать его интересы. Не игнорируйте людей — возвращайтесь к ответственной и продуктивной работе. Напоминаю: страна находится в состоянии жестокой войны. Это не время для политических игр, интриг и личных амбиций. Когда страна мерзнет — парламент не имеет права "отдыхать". Когда люди без света и тепла — власть не имеет права отсутствовать. Война не ставится на паузу. Ответственность — тоже. И этого общество не забудет", — констатировал Игорь Терехов.

Напомним, что недавно городской голова Харькова призвал не поднимать тарифы на коммунальные услуги во время войны.

Также Терехов призвал воплощать в Украине доступные жилищные программы.