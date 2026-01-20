Відео
Терехов виступив проти підвищення податків під час війни

Терехов виступив проти підвищення податків під час війни

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 22:08
Терехов виступив проти підвищення податків під час війни
Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував заклики міжнародних партнерів до України щодо активізації реформ, боротьби з корупцією та детінізації економіки. Він наголосив, що Україна повністю підтримує європейський курс і щиро вдячна Європейському Союзу, Міжнародному валютному фонду та іншим партнерам за вкрай необхідну фінансову допомогу.

Про це він написав у Telegram у вівторок, 20 січня, на тлі саміту в Давосі.

Терехов виступив проти підвищення податків під час війни - фото 1
Пост Терехова. Фото: скриншот

Терехов про підвищення податків бізнесу

Водночас Терехов підкреслив, що війна — не час для різких економічних рішень, які лягають важким тягарем на простих людей.

"Піднімати зараз податки для ФОПів, збільшувати комунальні тарифи для населення, зменшувати або скасовувати субсидії в час, коли сотні тисяч родин сидять без світла й опалення, а часто — і без води, — це виглядає несправедливо. Це не про "економіку" в таблицях — це про людей, які тримають країну на межі можливого. Будь-яке рішення сьогодні має проходити один тест: чи робить воно людей сильнішими — чи залишає їх без опори", — повідомив він.

Терехов нагадав, що українці нині захищають не лише свій суверенітет, а й європейські цінності, демократію та міжнародний порядок, за що платять надзвичайно високу ціну.

Міський голова Харкова висловив упевненість, що Україна обов’язково прийде до європейських зарплат, пенсій і якості послуг.

"Це буде. Але шлях до Європи не може проходити через втрату довіри людей у найважчий час. Бо стійкість країни починається зі стійкості родин", — додав він.

Терехов також наголосив, що зараз Україні передусім потрібна підтримка, щоб люди могли вистояти й не втратити віру в справедливість. Він запевнив, що після завершення війни реформи будуть швидкими й чесними, а економіка — сильною та прозорою. 

"Та зараз — час підтримки, а не шоків. Час зберегти людську витривалість, довіру й гідність", — додав він.

Із Давоса дедалі гучніше лунають сигнали для України — реформи, боротьба з корупцією, детінізація, виконання умов партнерів. У Харкові з цим не сперечаються: європейський курс незмінний, а міжнародна фінансова підтримка критично потрібна. Але мер Ігор Терехов ставить поруч інший вимір — людський.

Суть проста — держава може змінювати правила й вимагати прозорості, але під час війни не має права "ламати" базову безпеку домогосподарств і довіру суспільства різкими фіскальними чи тарифними кроками. Інакше ціна реформ стає не економічною, а соціальною — у вигляді виснаження людей, падіння легітимності рішень і удару по стійкості, яка сьогодні є частиною оборони.

Ключовий аргумент Терехова — війна не залишає простору для "шокових" рішень, які перекладають ціну реформ на тих, хто і так тримає країну. Він прямо застерігає від кроків, що можуть вдарити по ФОПах і домогосподарствах у момент, коли тисячі сімей живуть у режимі відключень і нестачі базових послуг.

"Будь-яке рішення сьогодні має проходити один тест: чи робить воно людей сильнішими — чи залишає їх без опори", — наголошує мер Харкова.

У цьому підході є чітка логіка — довіра суспільства стає елементом оборони не менш важливим, ніж фінанси й регуляції. Терехов визнає: після миру реформи мають бути швидкими й чесними, а економіка — прозорою. Але зараз головне — втримати людську витривалість і відчуття справедливості, без яких будь-яка "таблична економіка" втрачає сенс.

"Справедливість — це теж зброя. І сьогодні вона має працювати на українців", — підсумовує він.

Нагадаємо, що раніше Ігор Терехов розкрив, які наслідки може мати  запровадження ПДВ для фізосіб-підприємців.

А до цього він заявив, що громади поблизу лінії фронту потребують окремої державної політики та додаткових пільг для бізнесу. 

тарифи податки Ігор Терехов економіка пільги саміт в Давосі 2026
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
