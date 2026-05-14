Терехов: Треба повертати українців, а не давати роботу іноземцям

Дата публікації: 14 травня 2026 18:19
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

На Міжнародному форумі адвокатів Kharkiv Unbreakable-2026 Ігор Терехов висловився про ситуацію на ринку праці в Україні. Він заявив, що головним пріоритетом має бути повернення українців, а не залучення іноземних працівників. За його словами, кадровий дефіцит потрібно вирішувати за рахунок власного населення країни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Ігоря Терехова.

Терехов про залучення іноземних мігрантів

Мер Харкова наголосив на необхідності законодавчих змін, які б захистили українців та створили умови для повернення наших громадян у рідні громади.

"Я категорично проти (масової трудової міграції іноземців, — Ред.). Нам потрібно зробити так, щоб внести зміни до Трудового кодексу щодо пріоритету українців. Нам потрібно повертати українців, нам не потрібно сьогодні залучати іноземців, давати їм роботу, давати їм можливість заробляти кошти. Нам перш за все потрібно, щоб заробляли кошти українці, і нам потрібно повертати людей до своїх міст", — акцентував Ігор Терехов.

Також голова АПМГ закликав до виваженого підходу під час розробки Цивільного кодексу. Він виступив проти норм, які обурюють суспільство та суперечать цінностям українців.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Ігор Терехов заявив, що Україна має прагнути повноправного членства в ЄС, а не формального статусу. Він наголосив, що в основі євроінтеграційних процесів мають бути інтереси людей, а не звітність чи статистика. За його словами, саме людський фактор повинен залишатися пріоритетом реформ.

Новини.LIVE також писали, що Ігор Терехов запропонував обмежити статус переселенців п’ятьма роками. За його словами, за цей час держава має забезпечити повну інтеграцію ВПО у громади. Він наголосив, що політика щодо переселенців повинна бути єдиною та системною, а не розрізненою.

Харків мігранти Ігор Терехов
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
