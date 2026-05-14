Терехов: Надо возвращать украинцев, а не давать работу иностранцам

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

На Международном форуме адвокатов Kharkiv Unbreakable-2026 Игорь Терехов высказался о ситуации на рынке труда в Украине. Он заявил, что главным приоритетом должно быть возвращение украинцев, а не привлечение иностранных работников. По его словам, кадровый дефицит нужно решать за счет собственного населения страны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Игоря Терехова.

Терехов о привлечении иностранных мигрантов

Мэр Харькова отметил необходимость законодательных изменений, которые бы защитили украинцев и создали условия для возвращения наших граждан в родные общины.

"Я категорически против (массовой трудовой миграции иностранцев, — Ред.). Нам нужно сделать так, чтобы внести изменения в Трудовой кодекс относительно приоритета украинцев. Нам нужно возвращать украинцев, нам не нужно сегодня привлекать иностранцев, давать им работу, давать им возможность зарабатывать средства. Нам прежде всего нужно, чтобы зарабатывали средства украинцы, и нам нужно возвращать людей в свои города", — акцентировал Игорь Терехов.

Также председатель АПГГ призвал к взвешенному подходу при разработке Гражданского кодекса. Он выступил против норм, которые возмущают общество и противоречат ценностям украинцев.

Читайте также:

Новини.LIVE информировали, что недавно Игорь Терехов заявил, что Украина должна стремиться к полноправному членству в ЕС, а не формальному статусу. Он отметил, что в основе евроинтеграционных процессов должны быть интересы людей, а не отчетность или статистика. По его словам, именно человеческий фактор должен оставаться приоритетом реформ.

Новини.LIVE также писали, что Игорь Терехов предложил ограничить статус переселенцев пятью годами. По его словам, за это время государство должно обеспечить полную интеграцию ВПЛ в общины. Он отметил, что политика в отношении переселенцев должна быть единой и системной, а не разрозненной.