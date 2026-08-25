Терехов: у Харкові працюють над встановленням антидронових сіток
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті вже працюють над встановленням антидронових сіток. Зокрема, уже збираються конструкції.
Про це Ігор Терехов повідомив у коментарі ЗМІ, передає журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.
У Харкові вже встановлюють конструкції для антидронових сіток
Терехов зазначив, що монтажем конструкцій для подальшого встановлення захисних сіток здебільшого займаються військові адміністрації.
"Ми займаємося дроновим захистом і робимо все з тим, як нам кажуть військові", — каже мер.
Російський обстріл Харкова
Російські окупанти 25 серпня атакували Харків. Зокрема, зафіксовано удар ворожого реактивного дрона в Основʼянському районі міста.
"На жаль, ми маємо пʼять людей, які звернулися за медичною допомогою, серед них четверо це гостра реакція на стрес та одна людина отримала поріз склом", — розповів Терехов.
Внаслідок обстрілу пошкоджено вісім приватних будинків, у пʼяти — зруйновані духи. Крім того, пошкоджені та згоріли автомобілі.
Як писали Новини.LIVE, Терехов заявив, що в умовах війни та регулярних обстрілів влада має насамперед дбати про підтримку населення. За його словами, люди повинні відчувати турботу та захищеність.
А т.в.о. командира роти безпілотних авіаційних комплексів 420 окремого полку безпілотних систем ASTUR Борис Долина повідомив, що Харківщина лишається одним із пріоритетних напрямків для російських окупантів.
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