Терехов закликав підтримати постраждалий від обстрілів бізнес

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Іванна Чайка редактор політичних новин

Підприємства, які постраждали внаслідок російських атак, мають отримувати комплексну підтримку держави. А також можливість якнайшвидше відновити роботу.

Таку думку висловив мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час наради за участі представників влади та бізнесу, передає Новини.LIVE.

Терехов презентував план швидкого відновлення постраждалих підприємств

За словами Терехова, зупинка підприємств через обстріли загрожує не лише збитками для власників, а й дефіцитом товарів, втратою робочих місць і податкових надходжень, а також проблемами з логістикою.

"Зупинка підприємств — це не лише збитки для власника, а й ризик дефіциту продуктів, ліків, пального, необхідних товарів, втрата робочих місць, податки та логістика. Наше спільне завдання — створити систему, яка після обстрілу не залишає підприємство сам на сам зі своїми проблемами, а дає можливість максимально швидко повернутися до роботи", — зазначив керівник АПМГ.

Терехов запропонував дозволити підприємствам ввозити нове обладнання замість знищеного без мита та відтермінувати сплату імпортного ПДВ на 12 місяців. Акцизи, сплачені за знищені до продажу товари, пропонується зараховувати в майбутні платежі.

Також факт пошкодження, підтверджений один раз, мають визнавати всі державні органи. Дозволи для постраждалих підприємств пропонується автоматично продовжувати на шість місяців, планові податкові перевірки — переносити на три місяці, а інші адміністративні строки — подовжувати без повторних звернень до кожного відомства.

Підприємство також має лише один раз повідомляти про пошкодження та необхідну допомогу, після чого держава координуватиме роботу відповідних служб. Для швидкого оформлення документів пропонується створити цифровий паспорт підприємства та єдине електронне досьє про наслідки атаки.

Окремо Терехов запропонував передавати вільні державні та комунальні склади логістичним компаніям за символічну плату, частково компенсувати витрати на розосередження складських запасів і страхування від воєнних ризиків. Такі проєкти також пропонується кредитувати за програмою "5-7-9" під 3%.

За підсумками наради пропозиції узагальнять і передадуть профільним міністерствам та іншим центральним органам влади.

"Дуже важливо, щоб це була система, яка буде прийнята на державному рівні. Ця система повинна бачити людей і робити так, щоб наші підприємства не зачинялися, а навпаки — працювали в таких жорстких умовах. Це буде суттєва підтримка", — підсумував Ігор Терехов.

Як повідомляли Новини.LIVE, Терехов висловив переконання, що після завершення бойових дій пріоритетом для влади має бути репатріація евакуйованих співвітчизників, а не імпорт робочої сили з-за кордону. На його думку, головна місія держави полягає у створенні належного підґрунтя для камбеку українців, які виїхали через російську агресію. При цьому розгляд питання про залучення заробітчан з інших країн він вважає доречним лише після розв'язання цієї проблеми.

Крім того, очільник Харкова констатував, що ключовими магнітами для відновлення населення у прифронтовій зоні є закрите небо та наявність вакансій. Він підкреслив: якщо не забезпечити людей стабільною роботою та дієвою протиповітряною обороною, повернути втікачів від війни навряд чи вдасться.