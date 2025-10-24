КАБи знову б’ють по Харкову — що відомо про наслідки атаки

Ліквідація наслідків обстрілів. Фото ілюстративне: Олег Синєгубов/Telegram

Вдень 24 жовтня російські війська атакували Індустріальний район Харкова керованими авіабомбами. Внаслідок удару пошкоджено цивільне підприємство, зруйновано техніку та є поранені серед мирного населення.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник ХОВА Олег Синєгубов.

За словами Ігоря Терехова, ворожий удар прийшовся по цивільному підприємству та автобазі. Пошкоджено понад 20 автомобілів, а під завалами можуть залишатися люди. За попередніми даними, постраждали троє людей, одну людину госпіталізовано, триває гасіння пожежі.

"Внаслідок влучання постраждало цивільне підприємство, також є двоє поранених. Під завалами, ймовірно, є люди", — повідомив Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що наразі відомо про шістьох постраждалих, серед яких — 69-річна жінка, що зазнала гострої реакції на стрес. За уточненою інформацією, яку наводить Терехов, Харків був атакований п'ятьома КАБами, а вибухова хвиля вибила вікна у двух багатоповерхівок.

Нагадаємо, що в ніч проти 23 жовтня російські війська завдали повторного удару по рятувальниках на Куп’янщині, внаслідок чого загинув 50-річний командир відділення ДСНС Юрій Чистіков.

Раніше ми також інформували, що 22 жовтня окупанти обстріляли дитячий садок і житлові будинки в Харкові, спричинивши загибель однієї людини та поранення ще дев’ятьох.