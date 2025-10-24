Відео
Головна Харків Росія атакувала Харків авіабомбами — що відомо про наслідки атаки

Росія атакувала Харків авіабомбами — що відомо про наслідки атаки

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 12:36
Оновлено: 12:36
КАБи знову б’ють по Харкову — що відомо про наслідки атаки
Ліквідація наслідків обстрілів. Фото ілюстративне: Олег Синєгубов/Telegram

Вдень 24 жовтня російські війська атакували Індустріальний район Харкова керованими авіабомбами. Внаслідок удару пошкоджено цивільне підприємство, зруйновано техніку та є поранені серед мирного населення.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Росіяни скинули на Харків чотири авіабомби — є постраждалі

За словами Ігоря Терехова, ворожий удар прийшовся по цивільному підприємству та автобазі. Пошкоджено понад 20 автомобілів, а під завалами можуть залишатися люди. За попередніми даними,  постраждали троє людей, одну людину госпіталізовано, триває гасіння пожежі.

Росія атакувала Харків авіабомбами — що відомо про наслідки атаки - фото 1
Допис Терехова у Telegram. Фото: скриншот

"Внаслідок влучання постраждало цивільне підприємство, також є двоє поранених. Під завалами, ймовірно, є люди", — повідомив Терехов.

Росія атакувала Харків авіабомбами — що відомо про наслідки атаки - фото 2
Допис Синєгубов у Telegram. Фото: скриншот

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що наразі відомо про шістьох постраждалих, серед яких — 69-річна жінка, що зазнала гострої реакції на стрес. За уточненою інформацією, яку наводить Терехов, Харків був атакований п'ятьома КАБами, а вибухова хвиля вибила вікна у двух багатоповерхівок.

Нагадаємо, що в ніч проти 23 жовтня російські війська завдали повторного удару по рятувальниках на Куп’янщині, внаслідок чого загинув 50-річний командир відділення ДСНС Юрій Чистіков.

Раніше ми також інформували, що 22 жовтня окупанти обстріляли дитячий садок і житлові будинки в Харкові, спричинивши загибель однієї людини та поранення ще дев’ятьох.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
