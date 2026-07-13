Тиждень масованих ударів по Харкову: наслідки атак

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVЕ/Вероніка Марченко

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Минулі сім днів стали для Харкова ще одним важким випробуванням. Російські війська завдали 35 ударів по п'яти районах міста, використовуючи різні види озброєння. Внаслідок атак постраждали 92 людини, серед них 12 дітей, ще троє людей загинули.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Кількість ударів

За словами Терехова, протягом тижня російські війська завдали 35 ударів по Харкову. Під обстрілами опинилися п'ять районів міста. Окупанти застосовували керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню, безпілотники "Шахед", "Італмас", "Бандероль", а також FPV-дрони, зокрема на оптоволокні.

Наслідки атак

Унаслідок російських ударів постраждали 92 людини, серед них 12 дітей. Ще троє людей загинули. Найбільших руйнувань зазнали Шевченківський та Немишлянський райони. У Шевченківському районі були пошкоджені медичні та освітні заклади, готель і інженерні мережі.

У Немишлянському районі спочатку під удар потрапив приватний сектор, а згодом безпілотник "Бандероль" зруйнував верхній поверх п'ятиповерхового будинку.

Під ударом АЗС

За словами міського голови, російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати автозаправні станції. У деяких випадках фіксували повторні удари по тих самих об'єктах.

"Їхнє завдання цілком зрозуміле - посіяти паніку, паралізувати логістику та завдати збитків економіці. Загалом противник відверто використовує тактику виснаження. Ворог комбінує зброю, накриває кілька районів за добу та цинічно повертається до вже зруйнованих локацій", — написав Терехов.

Тривоги були коротшими

Минулого тижня завдяки диференційованій системі оповіщення повітряні тривоги у Харкові тривали майже на 45 годин менше, ніж загалом у Харківській області. Це приблизно на 31% менше. Водночас міський голова наголосив, що якщо сигнал повітряної тривоги оголошують безпосередньо для Харкова, загроза є реальною, тому жителів закликають одразу прямувати до укриттів і стежити за офіційними повідомленнями.

"Ми подолали вже багато випробувань і маємо надалі залишатися максимально зібраними. Бережіть себе та своїх близьких!", — підсумував мер.

Як повідломляли Новини.LIVE, російські війська протягом доби, 12 липня, обстріляли 17 населених пунктів Харківської області. Постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей. Під ударами опинилися житлові будинки, дитячий садок, медичний заклад, залізниця та автозаправна станція. На фронті російська армія не припиняє штурми українських позицій.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни в ніч проти 10 липня атакували дронами місто Валки Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, пошкоджені будинки. Відомо, що дна людина загинула і ще троє постраждали.