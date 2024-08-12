В Третій штурмовій показали кадри, як окупанти самоліквідовуються на Харківщині

Російський військовий. Фото: скриншот

Військові Третьої штурмової бригади продовжують активно боротися з ворогом на Харківщині. Вони показали кадри самоліквідації окупантів.

Про це повідомила пресслужба бригади у понеділок, 12 серпня.

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Самоліквідація окупантів

За словами військових, на відео видно окупантів, які потрапили під удар дрона, а також тих, що втратили всіх своїх соратників у бою, та вирішили здійснити самогубство.

"Усе це — росіяни, які самовипилились на війні в Україні. Дякуємо, що не змушуєте витрачати зайві набої", — йдеться в повідомлені.

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!