В Третій штурмовій показали кадри, як окупанти самоліквідовуються на Харківщині

Треш-контент від Третьої штурмової — бійці показали кадри самоліквідації окупантів на Харківщині
12 серпня 2024 22:18
Російський військовий. Фото: скриншот
Військові Третьої штурмової бригади продовжують активно боротися з ворогом на Харківщині. Вони показали кадри самоліквідації окупантів.
Про це повідомила пресслужба бригади у понеділок, 12 серпня.
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За словами військових, на відео видно окупантів, які потрапили під удар дрона, а також тих, що втратили всіх своїх соратників у бою, та вирішили здійснити самогубство.
"Усе це — росіяни, які самовипилились на війні в Україні. Дякуємо, що не змушуєте витрачати зайві набої", — йдеться в повідомлені.
Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!
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