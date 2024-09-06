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Шукала працівників в окупаційну адміністрацію — на Харківщині судитимуть колаборантку

6 вересня 2024 10:08
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
На Харківщині судитимуть колаборантку за набір працівників в окупаційну адміністрацію
Куп'янськ під час окупації. Фото: росЗМІ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

На Харківщині заочно судитимуть жінку, яка пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Вона під час окупації Куп'янська організувала набір нових працівників до окупаційної адміністрації. 

про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у п'ятницю, 6 вересня.

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Слідство встановило, що 49-річна мешканка Куп'янська, яка мала досвід у сфері державного управління праці та соціального захисту, погодилась співпрацювати з російськими загарбниками під час окупації міста. У червні 2022 року вона отримала посаду виконувачки обов'язків відділу кадрового забезпечення так званої окупантами "Временной гражданской администрации Харьковской области".

Зокрема жінка приймала документи у мешканців району для працевлаштування, підготовлювала трудові договори, формувала особові справи співробітників та погоджувала призначення кандидатів на нові посади. Окрім того, вона виконувала розпорядження та накази російського вищого керівництва і сама стежила за виконанням доручень окупантів з боку своїх підлеглих. 

Колаборанти Росії
Колаборантка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Коли ЗСУ звільнили Куп'янськ, жінка втекла в Росію, наразі її розшукують. Фігурантку заочно будуть судити у Червонозаводському районному суді Харківської області.

За злочин її можуть покарати позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням  права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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суд Харківська область Колаборант Куп'янськ окупація

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