Масований удар по Харкову — кількість поранених значно зросла

У Харкові різко зросла кількість постраждалих після атаки Росії
Унаслідок російського удару по Харкову зросла кількість постраждалих. Серед поранених є діти.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в неділю, 1 вересня.
Кількість постраждалих у Харкові зросла
За словами Синєгубова, 41 особа постраждала в результаті масованого обстрілу, серед них — п'ятеро дітей.
"Триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. Під завалами досі можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються", — додав він.
Голова ОВА зазначив, що один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів.
"Зараз він у безпеці", — підкреслив Синєгубов.
Посадовець наголосив, що біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше шість "прильотів", частина з яких влучила в землю.
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