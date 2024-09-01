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У Харкові різко зросла кількість постраждалих після атаки Росії

1 вересня 2024 16:02
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Масований удар по Харкову — кількість поранених значно зросла
Рятувальники розбирають завали у Харкові. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Унаслідок російського удару по Харкову зросла кількість постраждалих. Серед поранених є діти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в неділю, 1 вересня.

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За словами Синєгубова, 41 особа постраждала в результаті масованого обстрілу, серед них — п'ятеро дітей.

"Триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. Під завалами досі можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються", — додав він.

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Пошкоджений спорткомплекс. Фото: Олег Синєгубов

Голова ОВА зазначив, що один чоловік, який працює там електриком, був заблокований серед завалів.

"Зараз він у безпеці", — підкреслив Синєгубов.

Посадовець наголосив, що біля спорткомплексу зафіксовано щонайменше шість "прильотів", частина з яких влучила в землю.

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