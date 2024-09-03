У Харківській області працюю сапери ДСНС

Сапери готуються до розмінування. Фото: ДСНС

У Харківській області загарбники замінували значну територію. Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розміновувати лісосмуги поблизу населених пунктів, щоб ліквідувати небезпеку для мирних мешканців.

Відео розмінування та знешкодження ворожих снарядів опублікували у Telegram ДСНС.

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"Харківщина. Ворог ретельно замінував території регіону, залишаючи за собою велику кількість різноманітних вибухонебезпечних предметів", — говориться у повідомленні.

В ДСНС розповіли, що сапери не припиняють обстежувати та розміновувати лісосмуги поблизу населених пунктів Харківської області. Кожного дня вони виявляють, вилучають та знищують велику кількість вибухових предметів — мін, снарядів, які не розірвалися, і так далі.

Сапери також закликають місцевих мешканців бути обачними та не ігнорувати попереджувальні знаки.

"Якщо ви бачите попередження про мінну небезпеку, або знаєте що на даній місцевості відбувалися бойові дії, — у жодному разі туди не ходіть‼️", — наголошують у ДСНС.