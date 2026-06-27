У Гданську Терехов обговорив житлові проєкти для Харкова

Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Міський голова Харкова Ігор Терехов у межах Конференції з питань відновлення України провів у Гданську зустріч із головою Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі. Сторони обговорили питання відбудови житла та розвиток житлових програм у місті.

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає Новини.LIVE.

Харків і Рада Європи обговорили відновлення житла

За словами Терехова, через російські обстріли понад 160 тисяч харків’ян втратили житло. Він наголосив, що Харків зацікавлений у створенні умов для будівництва нового житла, яке одночасно стимулюватиме економіку міста.

"Для мене найважливіше, щоб економіка працювала: коли будується житло, працюють будівельні компанії, люди отримують роботу, сплачуються податки, розвивається місто і країна. Ми зацікавлені не просто в компенсаціях, а в тому, щоб ці кошти створювали нове житло й допомагали людям залишатися в Харкові", — зазначив мер.

Окрему увагу під час зустрічі приділили розвитку соціального та муніципального житла. Йдеться про можливість забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, працівників комунальних підприємств та інших категорій громадян, які потребують доступного житла.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити співпрацю щодо реалізації житлових проєктів у Харкові.

Новини.LIVE повідомляли, що Харків і надалі є пріоритетним партнером для Секретаріату Енергетичного співтовариства, який вже передав місту обладнання на 20 млн євро. Подальші кроки для посилення енергетичної стійкості міста обговорили Ігор Терехов та Артур Лорковський під час зустрічі у Гданську.

Новини.LIVE інформували, що Харків залучив 47 мільйонів євро міжнародної фінансової підтримки. Кошти спрямують на забезпечення ліквідності міста та модернізацію системи теплопостачання. Фінансування сформовано за участі Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського Союзу для зміцнення стійкості міста.