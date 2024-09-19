Обстріл Харкова 19 вересня — у прокуратурі показали наслідки ударів

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники вночі здійснили атаку ракетами на Харків. Влучання сталося у Шевченківському районі міста, на місці розгорілася пожежа.

Відео наслідків оприлюднила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 19 вересня.

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Атака на Харків

Вчора увечері ворог атакував ракетами Шевченківський район: там повністю згоріли дві господарчі споруди, а у прилеглих багатоквартирних житлових будинках пошкоджено фасади та вибито вікна.

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

"За попередніми даними, атаки по місту ворог здійснив трьома ракетами типу С-400", — уточнили в прокуратурі.

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

А сьогодні вранці по місту вдарили з авіації: в Індустріальному районі пошкоджено школу, дитячий садок та девʼятиповерховий житловий будинок.

Водночас у Салтівському районі від удару постраждала будівля цивільного підприємства та адміністративне приміщення депо метрополітену.

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці встановили з уламків, що для обстрілів росіяни застосували КАБ-250 з модулем планерування та корекції.

Уламки КАБу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Скриншот допису прокуратури