Обстрел Харькова 19 сентября – в прокуратуре показали последствия ударов

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские захватчики ночью совершили атаку ракетами на Харьков. Попадание произошло в Шевченковском районе города, на месте разгорелся пожар.

Видео последствий обнародовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 19 сентября.

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Атака на Харьков

Вчера вечером враг атаковал ракетами Шевченковский район: там полностью сгорели два хозяйственных сооружения, а в многоквартирных жилых домах рядом повреждены фасады и выбиты окна.

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

"По предварительным данным, атаки по городу враг совершил тремя ракетами типа С-400", — уточнили в прокуратуре.

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

А сегодня утром по городу ударили из авиации: в Индустриальном районе повреждены школа, детский сад и девятиэтажный жилой дом.

В Салтовском районе от удара пострадало здание гражданского предприятия и административное помещение депо метрополитена.

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Стражи порядка установили из обломков, что для обстрелов россияне применили КАБ-250 с модулем планирования и коррекции.

Обломки КАБа. Фото: Харьковская областная прокуратура

Скриншот поста прокуратуры