Обстрел Харькова 19 сентября – в прокуратуре показали последствия ударов

В Харьковской областной прокуратуре показали последствия ночных обстрелов
Российские захватчики ночью совершили атаку ракетами на Харьков. Попадание произошло в Шевченковском районе города, на месте разгорелся пожар.
Видео последствий обнародовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 19 сентября.
Атака на Харьков
Вчера вечером враг атаковал ракетами Шевченковский район: там полностью сгорели два хозяйственных сооружения, а в многоквартирных жилых домах рядом повреждены фасады и выбиты окна.
"По предварительным данным, атаки по городу враг совершил тремя ракетами типа С-400", — уточнили в прокуратуре.
А сегодня утром по городу ударили из авиации: в Индустриальном районе повреждены школа, детский сад и девятиэтажный жилой дом.
В Салтовском районе от удара пострадало здание гражданского предприятия и административное помещение депо метрополитена.
Стражи порядка установили из обломков, что для обстрелов россияне применили КАБ-250 с модулем планирования и коррекции.
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