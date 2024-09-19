Обстріли Харківської області за добу 18 вересня — наслідки ворожих атак

Наслідки російських атак по Харківській області. Фото: Національна поліція України

Російські окупанти не припиняють атак на Харківщину. Впродовж доби 18 вересня та від ранку 19 вересня відбулися потужні обстріли по кількох районах області, є постраждалі та численні руйнування.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 19 вересня.

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Найбільше обстрілів ворог здійснив на Куп'янський район — вибухи там лунали 18 вересня від самого ранку. Росіяни застосували РСЗВ та атакували з артилерії. Внаслідок атак там були численні пожежі, пошкоджено автомобіль, чотири господарчі споруди та чотири житлові будинки.

У селі Глушківка Куп'янського району внаслідок обстрілу загинула 55-річна жінка, 50-річний чоловік отримав поранення.

У Дергачівській громаді внаслідок обстрілу загорілася трава та будинки. Постраждалих немає.

Також ворог впродовж 18 вересня атакував Харків. Близько о 23:50 у Шевченківському районі пролунали вибухи внаслідок російсбких атак з С-300. Вибухова хвиля винесла вікна у дев'яти багатоповерхівках, вітрини магазину, а в лісі поруч сталась пожежа, яка перекинулась на приватний будинок та господарчі споруди.

Атаки російські війська продовжили й 19 вересня. Зокрема, о 04:55 у Харкові, в Індустріальному районі пролунали вибухи внаслідок атаки КАБами. Пошкоджена будівля школи, дитсадку та багатоквартирного будинку. Через п'ять хвилин у Салтівському районі російський КАБ влучив на територію об'єкта цивільної інфраструктури — пошкоджені вікна та ворота

Також вранці лунали вибухи в Ізюмському районі, де виникла пожежа на відкритій території. А в Куп'янську від обстрілу постраждало шестеро осіб — три жінки та три чоловіка віком від 50 до 85 років, в них середній стан тяжкості тілесних ушкоджень.

Бої на Харківському напрямку

Російські війська намагалися двічі штурмувати в районах Вовчанська та Тихого. На Куп'янському напрямку за добу росіяни атакували 15 разів. ЗСУ відбили штурми неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного.