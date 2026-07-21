У Харкові 21 липня тимчасово не буде світла: список адрес

Фахівці ремонтують мережу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

У Харкові 21 липня частина споживачів Новобаварського району залишиться без електроенергії. Причина — проведення невідкладних ремонтних робіт. Обмеження діятимуть до самого вечора.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

Ремонтні роботи

Тимчасові обмеження електропостачання запланували на вівторок, 21 липня. Роботи триватимуть протягом дня. Мешканцям району варто заздалегідь подбати про заряджені телефони та інші необхідні пристрої.

Адреси відключень:

вул. Академіка Грищенка

вул. Археологів

вул. Бакинська

вул. Баркалова

в-зд Бахчисарайський

вул. Билинна

в-зд Білогрудівський

в-зд Білозерський

в-зд Блакитного

вул. Блакитного

вул. Богатирська

пров. Бондаревський

в-зд Бородивський

1-й в-зд Бородивський

2-й вул. Боярська

вул. Бугрименко

в-зд Бучанський

в-зд Вечірній

пров. Вільхівський

в-зд Волноваський

вул. Врубеля

вул. Гостомельська

шосе Григорівське

вул. Іллі Коваля

пров. Інкерманський

вул. Ірпінська

шосе Карачівське

пр-зд Карачівський

вул. Кисляк Марії

в-зд Кільцевий

вул. Княжа

вул. Коксова

пров. Коксовий

пров. Колоритний

вул. Конотопська

пров. Конотопський

в-зд Консульський

вул. Корабельна

вул. Костянтина Калініна

в-зд Крилова 4-й

вул. Лекторська

пров. Ліднянський

вул. Лірична

пров. Метизний

вул. Мінеральна

пров. Мінеральний 1-й

пров. Мінеральний 2-й

вул. Міністерська

просп. Ново-Баварський

вул. Новодаргомижська

вул. Новожанівська

в-зд Новожанівський

пров. Новожанівський

вул. Новопригородна

пров. Новопригородний

пр-зд Новопригородний 1-й

пров. Новопригородний 1-й

пр-зд Новопригородний 2-й

пров. Нотний

вул. Оріхівська

пров. Перемоги 2-й

вул. Переможців

пров. Переможців

вул. Підборівка

пров. Покотилівський

вул. Посольська

вул. П'ятисотницька

вул. Радіотехнічна

пров. Радіотехнічний 1-й

пров. Радіотехнічний 2-й

вул. Райгородська

пр-зд Райгородський

пров. Райгородський

пр-зд Райгородський 1-й

в-зд Райгородський 2-й

пров. Райгородський 2-й

пр-зд Райгородський 3-й

пр-зд Райгородський 4-й

вул. Садибна

в-зд Садибний

вул. Свинаренка

в-зд Славетний

вул. Станційна

пров. Старовинний

в-зд Старосільський

пров. Старосільський

пров. Судакський

вул. Східна

в-зд Східний

пр-зд Східний

вул. Таврійська

вул. Тираспільська

в-зд Тираспільський 1-й

в-зд Тираспільський 2-й

в-зд Тираспільський 3-й

в-зд Тираспільський 4-й

вул. Третя

вул. Удянська

пр-зд Удянський

пров. Хімічний

вул. Червоної Калини

в-зд Четвертий

пров. Четвертий

в-зд Чорнобривців

вул. Чорноземна

пров. Шаруканський

вул. Шульженко

вул. Ясні Зорі

пров. Ясні Зорі

вул. Яснополянська

Коли повернуть світло

Знеструмлення заплановане з 8:00 до 18:00. Якщо ремонтні роботи завершать раніше, електропостачання можуть відновити до зазначеного часу.

Тариф на світло

Зазначимо, для побутових споживачів тариф на електроенергію залишається на рівні 4,32 грн за кВт/год. Власники житла з електроопаленням і надалі користуватимуться пільговою ціною — 2,64 грн за кВт/год за умови споживання до 2000 кВт/год на місяць. Якщо цей ліміт буде перевищено, увесь обсяг використаної електроенергії оплачуватиметься за стандартним тарифом.

Зменшити витрати також можуть споживачі, які встановили двозонні лічильники. Для них у нічний час — з 23:00 до 07:00 — електроенергія коштує вдвічі дешевше.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська атакували аварійну бригаду газовиків у Дергачівській громаді на Харківщині. Працівники саме ліквідовували витоки газу після попереднього обстрілу. У момент роботи ворог завдав повторного удару керованими авіабомбами. На щастя, ніхто з аварійників не постраждав.

Також Новини.LIVE писали, що російські атаки знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Харківщини. Через пошкодження високовольтної лінії без електропостачання залишилися близько тисячі абонентів. Під час ще одного удару дрона по службовому автомобілю був поранений працівник. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.